Видео Итальянский клуб уволил тренера, напавшего на латвийского футболиста

"Триестина" освобождает Клотета от должности главного тренера с этого момента", - говорится в сообщении клуба.

Как ранее сообщалось, 9 ноября "Триестина" проиграла у себя дома "Гиане Эрминио" со счетом 0:1, причем Кроллис был удален с поля на 33-й минуте с красной карточкой. Когда латвиец выходил с поля, его подозвал к себе Клотет. Разгневанный тренер схватил Кроллиса за грудки и грубо потряс.

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На пресс-конференции после матча тренер заявил, что поступил правильно, поскольку Кроллис позволил на поле недопустимый фол. Клотет также заявил, что Кроллис больше не будет играть за "Триестину", пока он является ее тренером. Позднее он взял свои слова обратно.

Клотет, чьим предыдущим местом работы в прошлом году было московское "Торпедо", прибыл в Италию в октябре и набрал два очка в шести матчах при двух ничьих.

Кроллиса в этом сезоне "Триестина" одолжила у команды итальянской серии Б "Специя", в которую он перешел, когда она еще играла в высшей итальянской лиге.

"Триестина" с 6 очками в 16 матчах занимает последнее место среди 20 команд в группе А итальянской серии С.

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