Программа: почему ночное небо над Кенгарагсом светится розовым?

Представитель полигона отходов Getliņi Ричардс Акселс Озолиньш расскзал, что на территории полигона отходов Гетлини расположены теплицы с растениями.

"Чтобы вырастить огурцы и помидоры, растениям для фотосинтеза нужен свет. Мы получаем этот свет от искусственного освещения. Сами его вырабатываем. После переработки отходов получаем газ, который преобразуется в тепло и электричество. Тепло мы используем для теплиц, а электричество - для освещения с помощью LED-ламп", - сказалпредставитель Getliņi Ричардс Акселс Озолиньш.

Он поделился, почему жителям Риги кажется, что свет, который они видят - розовый.

"На самом деле это смесь красного и синего, потому что именно эти цвета дают растениям наибольшую урожайность. С помощью современных технологий, мы, так сказать, выделили из полного цветового спектра, который включает желтый и другие цвета, именно красный и синий. Когда эти цвета смешиваются, получается тот самый розовый свет", - пояснил Ричардс Акселс Озолиньш.

В теплицах выращивают овощи в теплицах с LED-освещением, разделенных по цветовым зонам.

В розово-фиолетовых теплицах растут огурцы. В оранжевой зоне выращивают помидоры, а в новой теплице с белым светом снова растут огурцы.

Урожай собирают почти круглый год - с середины августа до начала июля.

Освещение в теплицах имитирует естественный цикл дня и ночи: ночью лампы выключают, чтобы растения отдыхали. Это обычно происходит после полуночи, поэтому увидеть розовое свечение в небе можно до этого времени.

Недавно рядом с теплицами вырубили деревья, из-за чего свет стал заметнее издалека.

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