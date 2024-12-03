Министерство сообщения подготовило предложения по упрощению временной приостановки регистрации транспортных средств для владельцев в соответствии с принятыми поправками к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСТА), сообщили агентству LETA представители министерства.
Поправки к закону об ОСТА: Министерство сообщения выступило с предложением
Предложения будут рассмотрены на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству во вторник, 3 декабря.
В соответствии с директивой ЕС Сейм внес поправки в закон об ОСТА, которые предусматривают обязательное страхование OCTA для всех зарегистрированных транспортных средств, включая те, которые не участвуют в дорожном движении. Поправки направлены на защиту потерпевших в случае, если авария произошла по вине транспортного средства без участия водителя.
Для того чтобы упростить временное снятие с учета транспортных средств, необходимо внести изменения в три закона и правила Кабинета министров. Данные поправки будут предусматривать, что в период, когда транспортное средство не используется, не нужно платить налог на эксплуатацию транспортного средства, налог на легковые транспортные средства предприятия и страхование OCTA.
Ранее Сейм передал на рассмотрение комиссии по народному хозяйству поданные оппозицией поправки к закону об OCTA, призванные исправить ранее принятую норму об обязательном приобретении полиса OCTA для всех зарегистрированных транспортных средств.
Поправки к законопроекту подали депутаты Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте", ЛПМ), Эдгар Таварс ("Объединенный список"), Рамона Петравича (ЛПМ), Янис Витенбергс (Нацобъединение), Кристап Криштопанс (ЛПМ), Дидзис Шмитс ("Объединенный список"), Линда Лиепиня (ЛПМ), Виктория Плешкане (ЛПМ) и Илзе Стобова (ЛПМ).
Похожие поправки внесли и депутаты от партии "Стабильности!".
В среду, отвечая на критику в социальных сетях, несколько оппозиционных депутатов признали, что толком не поняли, за что голосовали. Так, депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") извинился на платформе Х перед автомобилистами за то, что "пропустил это", переложив вину на бюджетную комиссию Сейма, в которой он не работает. Депутат Дидзис Шмитс тоже извинился, что проголосовал, не понимая, за что.
В коалиции агентству LETA ранее также признали, что вопрос о соответствующем положении закона, которое обязывает все транспортные средства иметь полис OCTA, если их регистрация временно не приостановлена, должен быть рассмотрен и, если необходимо, найдены решения.
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