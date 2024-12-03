Поправки к закону об ОСТА: Министерство сообщения выступило с предложением

В среду, отвечая на критику в социальных сетях, несколько оппозиционных депутатов признали, что толком не поняли, за что голосовали. Так, депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") извинился на платформе Х перед автомобилистами за то, что "пропустил это", переложив вину на бюджетную комиссию Сейма, в которой он не работает. Депутат Дидзис Шмитс тоже извинился, что проголосовал, не понимая, за что.