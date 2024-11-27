Депутаты от оппозиции предложили внести изменения в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA). Они настаивают на отмене нормы, обязывающей приобретать полис для всех зарегистрированных транспортных средств, если их регистрация не приостановлена. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Сейма, сообщает LETA.
Оппозиция требует пересмотра закона об обязательной страховке OCTA
Депутаты требуют включить обсуждение поправок в повестку заседания Сейма, запланированного на 28 ноября. Предложение поддержали Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте), Эдгар Таварс (Объединенный список), Рамона Петравича (Латвия на первом месте), Янис Витенбергс (Национальное объединение), Кристапс Криштопанс (Латвия на первом месте), Дидзис Шмитс (Объединенный список), Линда Лиепиня (Латвия на первом месте), Виктория Плешкане (Латвия на первом месте) и Илзе Стобова (Латвия на первом месте).
Кроме того, партия "Стабильности!", также находящаяся в оппозиции, внесла аналогичные поправки. В своем заявлении она подчеркнула, что изменения освободят владельцев транспортных средств, не участвующих в движении, от необходимости приобретать полис OCTA.
Депутат Андрис Кулбергс (Объединенный список) сообщил в своем твите, что 28 ноября он проведет встречу с представителями Латвийского бюро по страхованию транспортных средств (LTAB), Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), министерств финансов и транспорта. Цель встречи - обсудить проблему, вызванную новыми нормами.
14 ноября Сейм утвердил поправки к закону об OCTA, которые обязывают владельцев всех зарегистрированных транспортных средств приобретать полис, если регистрация не приостановлена. Закон подписан президентом и вступит в силу 10 декабря.
Ранее требование распространялось только на автомобили, участвующие в дорожном движении. Теперь полис обязателен независимо от использования транспортного средства. Исключение сделано только для тех автомобилей, регистрация которых временно приостановлена.
В LTAB пояснили, что изменения соответствуют директиве Европейского союза, направленной на усиление защиты пострадавших в ДТП. Глава LTAB Янис Абашин отметил, что новые правила помогут снизить риски для владельцев. Если незастрахованный автомобиль нанесет ущерб другому лицу, его владельцу придется компенсировать убытки из своего кармана.
"Такая система уже работает в соседних странах, например в Эстонии. Остальные государства ЕС, которые еще не приняли эту норму, обязаны привести свое законодательство в соответствие с директивой", - уточнил Абашин.
Абашин рекомендовал владельцам транспортных средств проверить, есть ли у них действующий полис OCTA. Если автомобиль не используется, стоит рассмотреть возможность временного приостановления регистрации. По словам Абашина, ведется обсуждение упрощения этой процедуры, чтобы владельцам не нужно было сдавать номерные знаки.
Сейчас проверка наличия полиса OCTA осуществляется дорожной полицией и техническими средствами. Она охватывает только транспортные средства, участвующие в движении.
После вступления новых правил в силу полиция сможет проверять и автомобили, припаркованные на обочинах или в других местах. Если у транспортного средства не будет полиса, а регистрация не приостановлена, владелец может быть оштрафован.
Обсуждаются и новые методы контроля, но для их внедрения потребуются дополнительные изменения в законодательстве. Абашин подчеркнул, что контроль за соблюдением закона станет важной частью его реализации.
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