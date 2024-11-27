Оппозиция требует пересмотра закона об обязательной страховке OCTA

Ранее требование распространялось только на автомобили, участвующие в дорожном движении. Теперь полис обязателен независимо от использования транспортного средства. Исключение сделано только для тех автомобилей, регистрация которых временно приостановлена.

В LTAB пояснили, что изменения соответствуют директиве Европейского союза, направленной на усиление защиты пострадавших в ДТП. Глава LTAB Янис Абашин отметил, что новые правила помогут снизить риски для владельцев. Если незастрахованный автомобиль нанесет ущерб другому лицу, его владельцу придется компенсировать убытки из своего кармана.

"Такая система уже работает в соседних странах, например в Эстонии. Остальные государства ЕС, которые еще не приняли эту норму, обязаны привести свое законодательство в соответствие с директивой", - уточнил Абашин.

Абашин рекомендовал владельцам транспортных средств проверить, есть ли у них действующий полис OCTA. Если автомобиль не используется, стоит рассмотреть возможность временного приостановления регистрации. По словам Абашина, ведется обсуждение упрощения этой процедуры, чтобы владельцам не нужно было сдавать номерные знаки.

Сейчас проверка наличия полиса OCTA осуществляется дорожной полицией и техническими средствами. Она охватывает только транспортные средства, участвующие в движении.

После вступления новых правил в силу полиция сможет проверять и автомобили, припаркованные на обочинах или в других местах. Если у транспортного средства не будет полиса, а регистрация не приостановлена, владелец может быть оштрафован.

Обсуждаются и новые методы контроля, но для их внедрения потребуются дополнительные изменения в законодательстве. Абашин подчеркнул, что контроль за соблюдением закона станет важной частью его реализации.

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