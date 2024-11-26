14 ноября этого года Сейм принял, а президент объявил поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), которые предусматривают несколько существенных изменений.
OCTA придется покупать для всех автомобилей, если их регистрация не остановлена
Самый главный из них - полис OCTA отныне будет обязательным для всех транспортных средств, если только их регистрация не будет временно приостановлена.
Также с 1 января 2025 года ОСТА также следует делать для электросамокатов.
До сих пор действующая нормативная база предусматривала, что приобретение полиса ОСТА не было обязательным для транспортного средства, если оно не использовалось в дорожном движении и при этом не была прекращена его регистрация.
Принятые Сеймом поправки к закону предусматривают, что отныне все транспортные средства должны будут приобретать полис OCTA, независимо от того, участвует ли транспортное средство в дорожном движении.
Исключение, если только его регистрация в государственном или муниципальном регистре транспортных средств временно приостановлена.
Указанные поправки внесены в соответствии с требованиями директивы Европейского Союза (ЕС) и расширяют защиту потерпевших.
"Это также снижает риск для владельца транспортного средства, что незастрахованный транспорт, который находится в его владении или собственности, намеренно или ненамеренно причинит ущерб имуществу или здоровью другого человека, за который ему придется платить из своего кармана в порядке регресса", - сказал президент Латвийской ассоциации страховщиков (LTAB) Янис Абашин.
Он добавил, что подобная процедура уже действует в некоторых соседних странах, например, в Эстонии. Другие страны-члены ЕС, которые еще не внедрили Директиву, также должны будут ее соблюдать.
Новые поправки в закон вступят в силу 10 декабря текущего года.
"Я призываю всех владельцев транспортных средств убедиться, что транспортные средства имеют действительный OCTA. Если транспортное средство не используется активно ежедневно или ожидается, что оно не будет использоваться в течение длительного времени, я рекомендую собственнику рассмотреть возможность временного приостановления регистрации транспортного средства", - пояснил председатель правления LTAB, добавляя, что в настоящее время обсуждается внесение изменений в действующие нормативные акты, позволяющие временно приостановить регистрацию транспортного средства без передачи номерных знаков.
Контроль незастрахованных транспортных средств в настоящее время осуществляется Госполицией или техническими средствами - это означает, что контролируются только те транспортные средства, которые участвуют в дорожном движении.
"С вступлением в силу поправок Госполиция также сможет проверять транспортные средства долгое время припаркованные на обочине дороги или в другом месте.
Если у такого транспортного средства нет действующего ОСТА и его регистрация не прекращена, то владелец может быть оштрафован. В будущем будут обсуждаться и другие механизмы контроля незастрахованных транспортных средств, но они потребуют изменений в нормативных актах", - поясняет Абашин.
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