OCTA придется покупать для всех автомобилей, если их регистрация не остановлена

Он добавил, что подобная процедура уже действует в некоторых соседних странах, например, в Эстонии. Другие страны-члены ЕС, которые еще не внедрили Директиву, также должны будут ее соблюдать.

Новые поправки в закон вступят в силу 10 декабря текущего года.

"Я призываю всех владельцев транспортных средств убедиться, что транспортные средства имеют действительный OCTA. Если транспортное средство не используется активно ежедневно или ожидается, что оно не будет использоваться в течение длительного времени, я рекомендую собственнику рассмотреть возможность временного приостановления регистрации транспортного средства", - пояснил председатель правления LTAB, добавляя, что в настоящее время обсуждается внесение изменений в действующие нормативные акты, позволяющие временно приостановить регистрацию транспортного средства без передачи номерных знаков.

Контроль незастрахованных транспортных средств в настоящее время осуществляется Госполицией или техническими средствами - это означает, что контролируются только те транспортные средства, которые участвуют в дорожном движении.

"С вступлением в силу поправок Госполиция также сможет проверять транспортные средства долгое время припаркованные на обочине дороги или в другом месте.

Если у такого транспортного средства нет действующего ОСТА и его регистрация не прекращена, то владелец может быть оштрафован. В будущем будут обсуждаться и другие механизмы контроля незастрахованных транспортных средств, но они потребуют изменений в нормативных актах", - поясняет Абашин.

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