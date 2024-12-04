Бербок: российский корабль в Балтийском море выпустил сигнальную ракету по немецкому вертолету

Вертолет в это время проводил разведку, сообщает DPA со ссылкой на несколько источников.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок упомянула об этом инциденте во время собрания НАТО в Брюсселе, однако более подробную информацию она не предоставила. По словам министра, в Балтийском море часто находятся корабли, связанные с обходом санкций, подразумевая под этим санкции, наложенные на Россию в связи с повторным вторжением в Украину.

Сигнальные ракеты обычно используются в чрезвычайных ситуациях.

Министры иностранных дел стран НАТО собрались в Брюсселе, чтобы обсудить будущую защиту Украины от российского вторжения, а также гибридные атаки России против членов НАТО.

Бербок заявила, что необходимо усилить мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в Балтийском море, а также усилить защиту критической инфраструктуры путем увеличения количества патрулей. В качестве примеров Бербок привела повреждение кабелей, нарушение работы глобальной системы позиционирования (GPS) и инцидент с участием вертолета немецкого бундесвера и российского корабля.

В ноябре в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля, один из которых соединял Финляндию и Германию, а другой - Швецию и Литву. Причины повреждения обоих кабелей остаются неясными.

В прошлом году был серьезно поврежден газопровод между Финляндией и Эстонией.

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