Повреждения кабеля расследует полиция Финляндии.

Эти повреждения привели к обрыву интернета примерно у 6000 клиентов в Финляндии.

В сообщении GlobalConnect указывается, что кабель был поврежден в двух отдельных местах и во вторник продолжатся работы по починке.

Также отмечается, что поврежденный кабель находится на суше и морские кабели не пострадали.

Шведские СМИ, включая общественную телекомпанию SVT и газету Aftonbladet, сообщают, что финская полиция подозревает, что было совершено преступление, и что шведские власти были проинформированы о ведущемся расследовании.

Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне подтвердила на платформе X, что ведется расследование.

"Органы вместе с предприятием проводят расследование. Мы серьезно относимся к этой ситуации", - написала Ранне.

Представитель GlobalConnect Никлас Экстрем сообщил финской общественной телерадиокомпании Yle, что кабель был поврежден в двух местах в сельской местности между Эспоо и Вихти.

Экстрем не захотел комментировать, чем могли быть вызваны повреждения, указав, что ведется уголовное расследование.

"Обычно причина повреждений в том, что экскаватор во время копательных работ случайно попадает по кабелю", - сказал Экстрем.

Уже сообщалось, что в ноябре в Балтийском море были перерезаны два подводных кабеля, один из которых соединял Финляндию и Германию, а другой - Швецию и Литву. В настоящее время кабели восстановлены.

Особый интерес для следователей представляет китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое, возможно, проходило через место повреждения двух кабелей.

Предполагается, что китайское грузовое судно Yi Peng 3 намеренно протащило свой якорь по дну Балтийского моря на расстояние более 160 километров, повредив два подводных кабеля связи, сообщает Wall Street Journal.

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