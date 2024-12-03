В Финляндии в понедельник днем в двух местах был поврежден наземный волоконно-оптический кабель, обеспечивающий интернет-связь между Финляндией и Швецией, сообщил во вторник провайдер цифровой инфраструктуры GlobalConnect, пишут Yle и AP.
Повреждения кабеля расследует полиция Финляндии.
Эти повреждения привели к обрыву интернета примерно у 6000 клиентов в Финляндии.
В сообщении GlobalConnect указывается, что кабель был поврежден в двух отдельных местах и во вторник продолжатся работы по починке.
Также отмечается, что поврежденный кабель находится на суше и морские кабели не пострадали.
Шведские СМИ, включая общественную телекомпанию SVT и газету Aftonbladet, сообщают, что финская полиция подозревает, что было совершено преступление, и что шведские власти были проинформированы о ведущемся расследовании.
Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне подтвердила на платформе X, что ведется расследование.
"Органы вместе с предприятием проводят расследование. Мы серьезно относимся к этой ситуации", - написала Ранне.
Представитель GlobalConnect Никлас Экстрем сообщил финской общественной телерадиокомпании Yle, что кабель был поврежден в двух местах в сельской местности между Эспоо и Вихти.
Экстрем не захотел комментировать, чем могли быть вызваны повреждения, указав, что ведется уголовное расследование.
"Обычно причина повреждений в том, что экскаватор во время копательных работ случайно попадает по кабелю", - сказал Экстрем.
Уже сообщалось, что в ноябре в Балтийском море были перерезаны два подводных кабеля, один из которых соединял Финляндию и Германию, а другой - Швецию и Литву. В настоящее время кабели восстановлены.
Особый интерес для следователей представляет китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое, возможно, проходило через место повреждения двух кабелей.
Предполагается, что китайское грузовое судно Yi Peng 3 намеренно протащило свой якорь по дну Балтийского моря на расстояние более 160 километров, повредив два подводных кабеля связи, сообщает Wall Street Journal.
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