Вот уже третью неделю обсуждаются повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море: ряд стран считает произошедшее диверсией. Латвию ЧП напрямую не затронуло, однако от нашей страны также идут магистральные кабели в Швецию: от них зависит интернет. Что будет, если эта инфраструктура выйдет из строя? Тем более что масштабные сбои связи в Латвии уже были. TVNET+ публикует карты телекоммуникационных кабелей и мнения экспертов. А завтра мы расскажем о критической энергетической инфраструктуре.
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Что будет, если выйдут из строя подводные кабели, снабжающие Латвию
Телекоммуникационные магистрали
В Латвии традиционно львиную часть телекоммуникационного бизнеса контролируют шведские операторы (Telia Company - акционер LMT и TET, Tele2 - акционер одноименного латвийского мобильного оператора), так что вполне закономерно, что из нашей страны проложены подводные магистральные кабели из Вентспилса в Швецию: LV-SE1 (владельцы - Tele2 и Tet, 304 км, проложен в 1994 году), Sweden-Latvia (владелец - Латвийский государственный центр радио и телевидения - LVRTC, 391 км, проложен в 2005 году).