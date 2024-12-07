Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере заменит в правлении партии "Единство" бывший премьер-министр и депутат Сейма Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.
Стало известно, кто заменит Кариньша в правлении "Единства"
"Новое Единство" сообщило в соцсети X, что уважает желание многолетнего премьер-министра и лидера партии уйти из активной политики.
"Мы желаем вам удачи и успехов в ваших будущих начинаниях", - сказано в заявлении.
Paziņoju, ka atkāpjos no Vienotības valdes, kuras politiku vairs neatbalstu. Ir smaga kļūda samazināt nākotnes pensiju iemaksas un nopietni celt nodokli kapitāla krājējiem.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) December 6, 2024
Кришьянис Кариньш принял решение выйти из правления партии "Единство", поскольку больше не поддерживает политику, проводимую этой партией.
О своем решении Кариньш объявил в соцсети X, отметив, что "большой ошибкой является решение об уменьшении взносов на будущие пенсии и серьезном увеличении налога на накопление капитала". Раскритикованные Кариньшем идеи при планировании бюджета на следующий год предложило правительство, возглавляемое "Новым Единством".
Paziņoju, ka atkāpjos no Vienotības valdes, kuras politiku vairs neatbalstu. Ir smaga kļūda samazināt nākotnes pensiju iemaksas un nopietni celt nodokli kapitāla krājējiem.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) December 6, 2024
Кариньш был связан с "Единством" с момента его создания. Он был одним из основателей предшественницы "Единства" - партии "Новое время". Представляя эти партии, Кариньш занимал несколько министерских постов, а также был несколько раз избран в Сейм и Европейский парламент.
Премьер-министром Латвии Кариньш стал в начале 2019 года и провел на этом посту менее пяти лет. Осенью 2023 года после его отставки с поста премьер-министра руководство правительством переняла его соратница по партии Эвика Силиня, а Кариньш в ее правительстве стал министром иностранных дел.
С поста министра иностранных дел Кариньш ушел этом году после скандала в связи с использованием частных авиарейсов. Затем он недолго поработал депутатом Сейма, пока в августе не сложил мандат и не ушел из политики, а в сентябре присоединился к консалтинговой компании стратегических коммуникаций Kreab. Кариньш является старшим советником Kreab и консультирует клиентов по вопросам геополитики, политики Евросоюза и другим политическим вопросам.
Ранее Латвийское телевидение сообщало, что Кариньш находился в верхних строках списка кандидатов на пост заместителя генерального секретаря НАТО, однако должность не получил. У него были хорошие шансы на этот пост, но в конце концов, по неофициальным сведениям, скорее всего для соблюдения принципа гендерного равенства было принято решение в пользу женщины на посту заместителя генсека.
По данным Firmas.lv, в правление "Единства" избраны 15 человек. В правлении работают ее председатель, министр финансов Арвилс Ашераденс, Кариньш, премьер-министр Силиня, депутат Европарламента Инесе Вайдере, министр внутренних дел Рихард Козловскис, министр образования и науки Анда Чакша, депутаты Сейма Занда Калниня-Лукашевица, Янис Рейрс, Эдмунд Юревиц, Айнар Латковскис, Давис Мартиньш Даугавиетис и Раймонд Чударс, председатель Цесисской краевой думы Янис Розенбергс, председатель Рижской думы Вилнис Кирсис и депутат Рижской думы Олаф Пулкс.
"Единство" - крупнейшая партия в составе объединения "Новое Единство", которое является наиболее широко представленной политической силой в Сейме нынешнего созыва. В составленном исследовательским центром "SKDS" по заказу Латвийского телевидения новейшем рейтинге партий "Новое Единство" заняло третье место после оппозиционных партий Сейма "Национальное объединение" и "Латвия на первом месте". Еще месяцем ранее в рейтинге партий "Новое Единство" занимало лидирующую позицию.
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