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Стало известно, кто заменит Кариньша в правлении "Единства"

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Инесе Либиня-Эгнере
Инесе Либиня-Эгнере Фото: Ieva Leiniša/LETA

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере заменит в правлении партии "Единство" бывший премьер-министр и депутат Сейма Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.

"Новое Единство" сообщило в соцсети X, что уважает желание многолетнего премьер-министра и лидера партии уйти из активной политики.

"Мы желаем вам удачи и успехов в ваших будущих начинаниях", - сказано в заявлении.

Кришьянис Кариньш принял решение выйти из правления партии "Единство", поскольку больше не поддерживает политику, проводимую этой партией.

О своем решении Кариньш объявил в соцсети X, отметив, что "большой ошибкой является решение об уменьшении взносов на будущие пенсии и серьезном увеличении налога на накопление капитала". Раскритикованные Кариньшем идеи при планировании бюджета на следующий год предложило правительство, возглавляемое "Новым Единством".

Кариньш был связан с "Единством" с момента его создания. Он был одним из основателей предшественницы "Единства" - партии "Новое время". Представляя эти партии, Кариньш занимал несколько министерских постов, а также был несколько раз избран в Сейм и Европейский парламент.

Премьер-министром Латвии Кариньш стал в начале 2019 года и провел на этом посту менее пяти лет. Осенью 2023 года после его отставки с поста премьер-министра руководство правительством переняла его соратница по партии Эвика Силиня, а Кариньш в ее правительстве стал министром иностранных дел.

С поста министра иностранных дел Кариньш ушел этом году после скандала в связи с использованием частных авиарейсов. Затем он недолго поработал депутатом Сейма, пока в августе не сложил мандат и не ушел из политики, а в сентябре присоединился к консалтинговой компании стратегических коммуникаций Kreab. Кариньш является старшим советником Kreab и консультирует клиентов по вопросам геополитики, политики Евросоюза и другим политическим вопросам.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что Кариньш находился в верхних строках списка кандидатов на пост заместителя генерального секретаря НАТО, однако должность не получил. У него были хорошие шансы на этот пост, но в конце концов, по неофициальным сведениям, скорее всего для соблюдения принципа гендерного равенства было принято решение в пользу женщины на посту заместителя генсека.

По данным Firmas.lv, в правление "Единства" избраны 15 человек. В правлении работают ее председатель, министр финансов Арвилс Ашераденс, Кариньш, премьер-министр Силиня, депутат Европарламента Инесе Вайдере, министр внутренних дел Рихард Козловскис, министр образования и науки Анда Чакша, депутаты Сейма Занда Калниня-Лукашевица, Янис Рейрс, Эдмунд Юревиц, Айнар Латковскис, Давис Мартиньш Даугавиетис и Раймонд Чударс, председатель Цесисской краевой думы Янис Розенбергс, председатель Рижской думы Вилнис Кирсис и депутат Рижской думы Олаф Пулкс.

"Единство" - крупнейшая партия в составе объединения "Новое Единство", которое является наиболее широко представленной политической силой в Сейме нынешнего созыва. В составленном исследовательским центром "SKDS" по заказу Латвийского телевидения новейшем рейтинге партий "Новое Единство" заняло третье место после оппозиционных партий Сейма "Национальное объединение" и "Латвия на первом месте". Еще месяцем ранее в рейтинге партий "Новое Единство" занимало лидирующую позицию.

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