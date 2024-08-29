Парламентарий, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш складывает мандат депутата Сейма, сообщил агентству LETA руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс.
Работу в парламенте он планирует завершить сегодня, в четверг, 29 августа.
По данным LTV, Кариньш решил сосредоточиться на вызовах в частном секторе.
Глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс подчеркнул, что Кариньш более 20 лет профессионально и энергично работал на благо Латвии.
"От имени "Нового Единства" я хотел бы выразить благодарность за неустанную работу на благо нашей страны в эти годы. Кришьянис Кариньш является частью нашей команды, и я знаю, что он не откажет нам в своих советах и поддержке в будущем", - подчеркнул Юревицс.
По словам Юревица, пока неясно, кто придет на смену Кариньшу в Сейм, этот вопрос будет решен в ближайшее время.
Весной Кариньш вернулся в Сейм после отставки с поста министра иностранных дел. Пост министра он оставил после скандала об использовании частных авиарейсов в командировках в то время, когда он занимал пост премьер-министра.
Кришьянис Кариньш родился в США в 1964 году. После возвращения в Латвию он занимался предпринимательской деятельностью - в 1994 году основал компанию Lāču ledus и был ее президентом.
Позже Кариньш стал одним из основателей партии "Новое время". В 2002 году он успешно баллотировался на выборах в Сейм по списку этой партии.
После отставки правительства Эйнара Репше в 2004 году "Новое время" выдвинуло Кариньша на пост премьер-министра. Однако на этой должности был утвержден представитель Союза зеленых и крестьян Индулис Эмсис.
После отставки правительства Эмсиса в конце 2004 года правление "Нового времени" выдвинуло Кариньша кандидатом партии на пост премьер-министра, но формирование правительства было поручено одному из лидеров Народной партии Айгару Калвитису. В результате Кариньш стал министром экономики в правительстве Калвитиса.
После выборов в 9-й Сейм Кариньш проработал депутатом почти три года, в том числе почти год руководил парламентской фракцией "Нового времени".
В 2009 и 2014 годах избирался депутатом Европарламента, в последний раз - уже по списку "Единства".
В январе 2019 года Сейм утвердил Кабинет министров во главе с Кариньшем.
На выборах 14-го Сейма в 2022 году Кариньш был кандидатом в премьер-министры от "Нового Единства". "Новое Единство" по результатам выборов получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" - 15, Национальное объединение - 13, "Стабильности!" - 11, "Прогрессивные" - 10, а "Латвия на первом месте" - девять.
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