Позже Кариньш стал одним из основателей партии "Новое время". В 2002 году он успешно баллотировался на выборах в Сейм по списку этой партии.

После отставки правительства Эйнара Репше в 2004 году "Новое время" выдвинуло Кариньша на пост премьер-министра. Однако на этой должности был утвержден представитель Союза зеленых и крестьян Индулис Эмсис.

После отставки правительства Эмсиса в конце 2004 года правление "Нового времени" выдвинуло Кариньша кандидатом партии на пост премьер-министра, но формирование правительства было поручено одному из лидеров Народной партии Айгару Калвитису. В результате Кариньш стал министром экономики в правительстве Калвитиса.

После выборов в 9-й Сейм Кариньш проработал депутатом почти три года, в том числе почти год руководил парламентской фракцией "Нового времени".

В 2009 и 2014 годах избирался депутатом Европарламента, в последний раз - уже по списку "Единства".

В январе 2019 года Сейм утвердил Кабинет министров во главе с Кариньшем.

На выборах 14-го Сейма в 2022 году Кариньш был кандидатом в премьер-министры от "Нового Единства". "Новое Единство" по результатам выборов получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" - 15, Национальное объединение - 13, "Стабильности!" - 11, "Прогрессивные" - 10, а "Латвия на первом месте" - девять.

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