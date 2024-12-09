После падения режима диктатора Башара Асада Россия обратилась к Турции с просьбой оказать поддержку в выводе российского военного контингента из Сирии, сообщает в понедельник, 9 декабря, телеканал CNN Turk.
Москва попросила, чтобы военные были сначала переброшены в районы, контролируемые Турцией, откуда их отправят в Россию по воздуху.
В то же время CNN Turk сообщает, что Россия планирует сохранить свои военные базы в Тартусе и Хмеймиме, а Турцию попросили помочь вывести войска из других районов.
В Хмеймиме находится российская авиабаза, а в Тартусе - база военного флота.
Галерея: Сирийские повстанцы в Дамаске
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