Москва попросила, чтобы военные были сначала переброшены в районы, контролируемые Турцией, откуда их отправят в Россию по воздуху.

В то же время CNN Turk сообщает, что Россия планирует сохранить свои военные базы в Тартусе и Хмеймиме, а Турцию попросили помочь вывести войска из других районов.

В Хмеймиме находится российская авиабаза, а в Тартусе - база военного флота.

Галерея: Сирийские повстанцы в Дамаске

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