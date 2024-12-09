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СМИ: После свержения Асада Москва попросила Турцию помочь с выводом из Сирии российских войск (1)

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Фото: AFP/SCANPIX

После падения режима диктатора Башара Асада Россия обратилась к Турции с просьбой оказать поддержку в выводе российского военного контингента из Сирии, сообщает в понедельник, 9 декабря, телеканал CNN Turk.

Москва попросила, чтобы военные были сначала переброшены в районы, контролируемые Турцией, откуда их отправят в Россию по воздуху.

В то же время CNN Turk сообщает, что Россия планирует сохранить свои военные базы в Тартусе и Хмеймиме, а Турцию попросили помочь вывести войска из других районов.

В Хмеймиме находится российская авиабаза, а в Тартусе - база военного флота.

Галерея: Сирийские повстанцы в Дамаске

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