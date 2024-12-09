Анджанс: к падению режима Асада привело нападение ХАМАС на Израиль

- отметил доцент RSU.

Отвечая на вопрос об общем влиянии свержения режима на ситуацию на Ближнем Востоке, Анджанс подчеркнул, что в настоящее время говорить об этом рано, поскольку неизвестно, является ли это "началом конца" или "концом начала", то есть вопрос заключается в том, как Сирия будет управляться в будущем.

Он указал, что Асад сбежал, часть поддерживающих его сил сделала то же самое, или же ушла в подполье. Остается группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), затем есть огромная часть Сирии, которую контролируют поддерживаемые США курды - Свободная сирийская армия. На севере страны - вооруженные силы Турции и поддерживающие их боевики.

Анджанс допускает, что Иран тоже не полностью утратил свое влияние, поэтому вопрос в том, не превратится ли ситуация в Сирии в ливийский сценарий, где хаос начался после того, как в 2011 году был свергнут и убит лидер страны Муаммар Каддафи. В Ливии до сих пор нет единой администрации, и она прошла долгий путь к достижению той относительной стабильности, которую имеет сегодня. Он также считает, что важно учитывать тот факт, что в Сирии проживает множество различных общин и этноконфессиональных групп.