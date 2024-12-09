Свержение режима диктатора Башара Асада в Сирии является следствием нападения на Израиль палестинской террористической группировки ХАМАС, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU) Марис Анджанс.
Анджанс: к падению режима Асада привело нападение ХАМАС на Израиль
Группировка ХАМАС 7 октября 2023 года устроила резню в Израиле, в ходе которой террористы убили почти 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватили около 250 заложников. По мнению Анджанса, это запустило цепочную реакцию, так как Израиль выступил и против шиитской группировки боевиков "Хезболла". Были убиты лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и другие командиры.
"Именно боевики "Хезболлы" и других спонсируемых Ираном группировок были самыми важными силами на земле, помогавшими Асаду в гражданской войне", - заявил эксперт.
Директор Центра геополитических исследований отметил, что сначала ХАМАС напал на Израиль, затем Израиль атаковал не только ХАМАС в Газе, но и "Хезболлу" в Ливане. Кроме того, Израиль активно наносил удары по иранским группировкам на территории Сирии, а когда в апреле был нанесен первый удар Ирана по Израилю, это было связано с израильским ударом по штаб-квартире иранского дипломатического корпуса в Сирии.
"По сути, Израиль был тем, кто сильно ослабил боевиков "Хезболлы" в Ливане, а также другие поддерживаемые Ираном силы в Сирии. Россияне пытались поддержать правительственные силы с воздуха, однако довольно нехотя, как это выглядело",
- отметил доцент RSU.
Отвечая на вопрос об общем влиянии свержения режима на ситуацию на Ближнем Востоке, Анджанс подчеркнул, что в настоящее время говорить об этом рано, поскольку неизвестно, является ли это "началом конца" или "концом начала", то есть вопрос заключается в том, как Сирия будет управляться в будущем.
Он указал, что Асад сбежал, часть поддерживающих его сил сделала то же самое, или же ушла в подполье. Остается группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), затем есть огромная часть Сирии, которую контролируют поддерживаемые США курды - Свободная сирийская армия. На севере страны - вооруженные силы Турции и поддерживающие их боевики.
Анджанс допускает, что Иран тоже не полностью утратил свое влияние, поэтому вопрос в том, не превратится ли ситуация в Сирии в ливийский сценарий, где хаос начался после того, как в 2011 году был свергнут и убит лидер страны Муаммар Каддафи. В Ливии до сих пор нет единой администрации, и она прошла долгий путь к достижению той относительной стабильности, которую имеет сегодня. Он также считает, что важно учитывать тот факт, что в Сирии проживает множество различных общин и этноконфессиональных групп.
Директор Центра геополитических исследований подчеркнул, что Турция не хочет допустить создания "де-факто" независимого Курдистана, поэтому она создала буферную зону под контролем своих и союзных сил на севере Сирии. По словам Анджанса, влияние Ирана значительно уменьшится, и свержение режима Асада - это удар по нему, поскольку он не хочет терять влияние. Неясно также, что будут делать дальше США, которые также располагают небольшими силами в Сирии.
Доцент RSU подчеркнул, что сценарии будущего в Сирии разнообразны и необходимо учитывать влияние других стран. Например, Турция не только не хочет независимости курдов, но и хочет избавиться от сирийских беженцев, которых когда-то щедро принимала. Израиль также может быть достаточно сильным игроком, чтобы захотеть исключить Иран из всего и отодвинуть его как можно дальше от своей границы.
Как уже сообщалось, группы сирийских повстанцев в воскресенье взяли Дамаск, но Асад бежал, и его местонахождение неизвестно.
Галерея: Сирийские повстанцы 8 декабря захватили Дамаск
"Хайят Тахрир аш-Шам" и союзные группировки начали наступление 27 ноября, вытеснив силы режима с больших территорий, включая крупные города Алеппо, Хама и Хомс, и вошли в Дамаск в ночь на воскресенье. "Хайят Тахрир аш-Шам" уходит корнями в сирийское отделение террористической сети "Аль-Каида", но ее лидер Рами Абдельрахман, ранее известный как экстремист, в последние годы выражает более умеренные взгляды.
Гражданская война в Сирии началась после подавления антиправительственных протестов в 2011 году и переросла в сложный конфликт с участием различных группировок и иностранных сил, включая США, Россию и Турцию. В ходе войны джихадистская группировка "Исламское государство" в течение нескольких лет контролировала значительные территории. В гражданской войне погибло несколько сотен тысяч человек.
Правление семьи Асадов в Сирии началось в 1970 году с государственного переворота Хафеза Асада, установившего диктаторский и репрессивный режим, при котором правящей политической силой была социалистическая партия Баас. После его смерти в 2000 году главой государства стал его сын Башар.
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