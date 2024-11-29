В пятницу, 29 ноября, сирийские повстанцы, сражающиеся против режима главы Сирии Башара Асада, заявили, что вошли в Алеппо впервые с 2016 года.
Видео ⟩ Впервые с 2016 года сирийские повстанцы вошли в Алеппо
Ранее сообщалось, что впервые за последние годы повстанцы начали большое наступление на северо-западе Сирии, отбив часть территории у армии Асада.
Директор неправительственной организации Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) Рами Абдель Рахман сообщил, что повстанцы вошли в несколько районов Алеппо.
Тем временем сирийская армия заявила, что правительственные войска восстановили контроль над несколькими точками, где произошли боестолкновения, и будут продолжать боевые действия до тех пор, пока повстанцы не будут отброшены.
Сирийская армия также обвинила повстанцев в распространении вводящей в заблуждение информации и фейковых новостей с целью терроризировать людей.
Nu re! Kaut kur redzēts. Peidžeri, Irānas atbalsts Asadam. https://t.co/eJ263uTR7B— Reinis Ceplis (@Reinisceplis) November 29, 2024
putina draugeļiem svilst pakaļa. Tas var drusku palīdzēt arī Ukrainai.— Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) November 29, 2024
Jāsaka gan godīgi, ka arī tie uzbrucēji nav nekādi jaukie puikas un sieviešu tiesību aizstāvji.
Reģionā paliek aizvien karstāk. https://t.co/aexZPWWVst
Алеппо. А могла быть Москва, если бы Пригожин не заключил “сделку”.— Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 29, 2024
Ни с Путиным, ни с чекистами нельзя договариваться никогда и ни о чем.pic.twitter.com/epZFBXWLfl
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