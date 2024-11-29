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Видео Впервые с 2016 года сирийские повстанцы вошли в Алеппо

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Впервые с 2016 года сирийские повстанцы вошли в Алеппо
Впервые с 2016 года сирийские повстанцы вошли в Алеппо Фото: AFP/SCANPIX

В пятницу, 29 ноября, сирийские повстанцы, сражающиеся против режима главы Сирии Башара Асада, заявили, что вошли в Алеппо впервые с 2016 года. 

Ранее сообщалось, что впервые за последние годы повстанцы начали большое наступление на северо-западе Сирии, отбив часть территории у армии Асада.

Директор неправительственной организации Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) Рами Абдель Рахман сообщил, что повстанцы вошли в несколько районов Алеппо.

Тем временем сирийская армия заявила, что правительственные войска восстановили контроль над несколькими точками, где произошли боестолкновения, и будут продолжать боевые действия до тех пор, пока повстанцы не будут отброшены.

Сирийская армия также обвинила повстанцев в распространении вводящей в заблуждение информации и фейковых новостей с целью терроризировать людей.

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