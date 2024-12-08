Фото Сирийские повстанцы заявили о конце власти Асада

На улицах Дамаска видны радостные жители.

"После 50 лет подавления [партии Асада] "Баас" и 13 лет преступлений, тирании и [принудительного] перемещения [во время гражданской войны] (...)

мы сегодня объявляем о завершении этого темного периода и начале новой эры для Сирии", - говорится в совместном заявлении повстанческих группировок.

Глава активистской организации Syrian Observatory for Human Rights Рами Абдельрахман сказал агентству AFP, что Асад покинул Сирию через аэропорт Дамаска до того, как его покинули силы безопасности режима.

Сирийские повстанцы 8 декабря захватили Дамаск:

Премьер-министр Мухаммад аль-Джалали в воскресенье выразил готовность сотрудничать с "любым руководством, выбранным сирийским народом".

Лидер крупнейшей повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Мухаммад аль-Джулани запретил вооруженным боевикам приближаться к властям страны, отметив, что они останутся в ведении прежнего премьер-министра до их официальной передачи под контроль повстанцев.

Джолани также запретил стрелять в воздух.

"Хайят Тахрир аш-Шам", начавший молниеносный удар по силам режима менее двух недель назад, заявил, что его боевики захватили в Дамаске Седнайскую тюрьму, в которой заключены многие противники режима Асада.

Президент США Джо Байден пристально следит за ситуацией в Сирии, сообщил Белый дом.

"Президент Байден и его команда пристально следят за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживают постоянный контакт с региональными партнерами", - заявил пресс-представитель Совета национальной безопасности Шон Савет.

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