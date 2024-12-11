Кто же, в конце концов, должен быть признан главным виновником хаоса, возникшего вокруг проекта Rail Baltica? Парламентская комиссия по расследованию обсуждала этот вопрос до поздней ночи во вторник, 10 декабря. Обсуждалось, кого и какими словами включить в итоговый отчет комиссии, сообщает TV3 Ziņas.
Парламентское расследование по проекту Rail Baltica практически завершено. В комиссии идут ожесточенные споры о том, каких должностных лиц включить в итоговый отчет как ответственных.
От проектировщиков до политиков, от исследователей до премьер-министров - более 20 заседаний парламентская следственная комиссия заслушивала участников проекта. Во вторник, 10 декабря, состоялось одно из последних заседаний.
"Ровно сегодня исполняется 30 лет с момента первого шага в проекте Rail Baltica - 10 декабря. Это дата подписания первого документа VASAB, который зафиксировал видение Rail Baltica на бумаге! Поздравляю вас!" - сказал Андрис Кулбергс.
Депутаты готовят итоговый отчет, в том числе пытаясь договориться, как и кого из должностных лиц включить в документ как ответственных за многочисленные проблемы проекта Rail Baltica.
Обычно в таких парламентских расследованиях это самый политически щекотливый вопрос, и этот случай не стал исключением.
Председатель комиссии предложил назвать почти 20 виновных должностных лиц и, подобно шкале оценки силы стихийных бедствий, распределить их ответственность по категориям: красная, оранжевая и желтая. То есть: значительные ошибки, бездействие или халатность, либо недостаточно активная позиция.
Представители коалиции в комиссии категорически возразили против такого подхода к распределению ответственности.
"Я скажу, какие угрозы и опасения я вижу. Например, конкретно, еще раз извините, но Каспар Бришкенс. Я сравнила то, что здесь написано, с тем, что он представлял в своих презентациях, и вижу, что по всем трем пунктам это не совпадает с тем, что он говорил. Поэтому у меня возникают опасения, что это может касаться и других", - отметила Скайдрите Абрама.
Депутат комиссии Артурс Бутанс отметил: "Посмотрим хотя бы на несчастную комиссию по расследованию трагедии в Золитуде. Все то, чего ожидало общество, - это названные виновные. Но в итоге, насколько я понимаю, я не участвовал, это было резко сокращено. Возможно, по политическим причинам, возможно, нет, я не знаю. Но я думаю, что это риск, в который нам не стоит идти".
Оппозиция имеет большинство в этой комиссии, поэтому в итоговом отчете нашлось место многим из самых заметных политиков и представителей проекта последних лет: премьеры, министры сообщения и финансов, чиновники, руководство компаний RB Rail и Eiropas Dzelzceļa Līnijas и другие.
Итоговый отчет планируется утвердить на отдельном заседании.
Подробнее смотрите в сюжете TV3 Ziņas.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!