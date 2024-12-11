Представители коалиции в комиссии категорически возразили против такого подхода к распределению ответственности.

"Я скажу, какие угрозы и опасения я вижу. Например, конкретно, еще раз извините, но Каспар Бришкенс. Я сравнила то, что здесь написано, с тем, что он представлял в своих презентациях, и вижу, что по всем трем пунктам это не совпадает с тем, что он говорил. Поэтому у меня возникают опасения, что это может касаться и других", - отметила Скайдрите Абрама.

Депутат комиссии Артурс Бутанс отметил: "Посмотрим хотя бы на несчастную комиссию по расследованию трагедии в Золитуде. Все то, чего ожидало общество, - это названные виновные. Но в итоге, насколько я понимаю, я не участвовал, это было резко сокращено. Возможно, по политическим причинам, возможно, нет, я не знаю. Но я думаю, что это риск, в который нам не стоит идти".

Оппозиция имеет большинство в этой комиссии, поэтому в итоговом отчете нашлось место многим из самых заметных политиков и представителей проекта последних лет: премьеры, министры сообщения и финансов, чиновники, руководство компаний RB Rail и Eiropas Dzelzceļa Līnijas и другие.

Итоговый отчет планируется утвердить на отдельном заседании.

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