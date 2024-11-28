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Эксперт объяснил, можно ли адаптировать терминал Rail Baltica под широкую колею

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Строительство Rail Baltica. Иллюстративное фото
Строительство Rail Baltica. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Терминал железнодорожной станции Rail Baltica в аэропорту Риги может быть адаптирован для рельсов с шириной колеи 1520 мм. Об этом порталу TVNET сообщил председатель правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) Эрик Дилевс.

По словам Дилевса, распространяемые заявления о невозможности такой адаптации являются неточными и зачастую мотивированы политическими соображениями. Для решения возникающих технических и организационных вопросов был предложен проект, разработанный EDzL совместно с Latvijas dzelzceļš и RB Rail.

Эксперты предложили соединить Рижский центральный вокзал с аэропортом рельсами 1520 мм. Это решение позволит запустить поезда ViVi на данном участке маршрута еще до завершения первого этапа строительства Rail Baltica.

Проект был представлен Министерству сообщения, другим профильным ведомствам и партнерам. Концепция получила общее одобрение.

Первоначально терминал в аэропорту проектировался для рельсов шириной 1435 мм, что соответствует европейскому стандарту. Различия в габаритах инфраструктуры с колеей 1520 мм, используемой в Латвии и других странах бывшего СССР, не являются серьезным препятствием.

По изначальному плану в терминале должны были разместить два сквозных пути и один тупиковый для колеи 1435 мм. Однако новый проект предусматривает добавление как минимум одного пути для колеи 1520 мм. В перспективе возможно расширение до нескольких таких путей, что обеспечит интенсивность движения поездов с интервалом в 30 минут.

На начальном этапе планируется установка одного электрифицированного пути 1520 мм в центре терминала. Это создаст наиболее удобные условия для пассажиров. Также предусмотрена гибкость для дальнейших изменений в инфраструктуре, включая возможность адаптации контактной сети под разную ширину колеи.

Предложенный подход не только технически осуществим, но и экономически целесообразен. Учитывая ограниченность финансовых ресурсов проекта Rail Baltica, решение разработано с учетом текущих возможностей и потребностей.

26 ноября правительство Латвии утвердило приоритетные задачи первого этапа проекта. Они включают создание трансграничного железнодорожного соединения от литовской до эстонской границы, завершение строительства терминала в аэропорту Риги и южной части Центрального вокзала, а также оптимизацию технических решений для снижения затрат.

Согласно информации RB Rail, общий бюджет первого этапа Rail Baltica в странах Балтии оценивается в 14,3 миллиарда евро. Из них 5,5 миллиарда приходится на Латвию. Потенциальная экономия может составить до 400 миллионов евро за счет оптимизации решений.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с шириной колеи 1435 мм от Таллинна до границы Литвы и Польши. Новая линия соединит страны Балтии с остальной Европой. Ее протяженность составит 870 километров, а максимальная скорость движения поездов - 240 км/ч.

Общие затраты на реализацию проекта могут достичь 23,8 миллиарда евро. Это значительно превышает прогнозы 2017 года, когда стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 миллиарда евро.

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