Эксперт объяснил, можно ли адаптировать терминал Rail Baltica под широкую колею

На начальном этапе планируется установка одного электрифицированного пути 1520 мм в центре терминала. Это создаст наиболее удобные условия для пассажиров. Также предусмотрена гибкость для дальнейших изменений в инфраструктуре, включая возможность адаптации контактной сети под разную ширину колеи.

Предложенный подход не только технически осуществим, но и экономически целесообразен. Учитывая ограниченность финансовых ресурсов проекта Rail Baltica, решение разработано с учетом текущих возможностей и потребностей.

26 ноября правительство Латвии утвердило приоритетные задачи первого этапа проекта. Они включают создание трансграничного железнодорожного соединения от литовской до эстонской границы, завершение строительства терминала в аэропорту Риги и южной части Центрального вокзала, а также оптимизацию технических решений для снижения затрат.

Согласно информации RB Rail, общий бюджет первого этапа Rail Baltica в странах Балтии оценивается в 14,3 миллиарда евро. Из них 5,5 миллиарда приходится на Латвию. Потенциальная экономия может составить до 400 миллионов евро за счет оптимизации решений.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с шириной колеи 1435 мм от Таллинна до границы Литвы и Польши. Новая линия соединит страны Балтии с остальной Европой. Ее протяженность составит 870 километров, а максимальная скорость движения поездов - 240 км/ч.

Общие затраты на реализацию проекта могут достичь 23,8 миллиарда евро. Это значительно превышает прогнозы 2017 года, когда стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 миллиарда евро.

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