Терминал железнодорожной станции Rail Baltica в аэропорту Риги может быть адаптирован для рельсов с шириной колеи 1520 мм. Об этом порталу TVNET сообщил председатель правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) Эрик Дилевс.
Эксперт объяснил, можно ли адаптировать терминал Rail Baltica под широкую колею
По словам Дилевса, распространяемые заявления о невозможности такой адаптации являются неточными и зачастую мотивированы политическими соображениями. Для решения возникающих технических и организационных вопросов был предложен проект, разработанный EDzL совместно с Latvijas dzelzceļš и RB Rail.
Эксперты предложили соединить Рижский центральный вокзал с аэропортом рельсами 1520 мм. Это решение позволит запустить поезда ViVi на данном участке маршрута еще до завершения первого этапа строительства Rail Baltica.
Проект был представлен Министерству сообщения, другим профильным ведомствам и партнерам. Концепция получила общее одобрение.
Первоначально терминал в аэропорту проектировался для рельсов шириной 1435 мм, что соответствует европейскому стандарту. Различия в габаритах инфраструктуры с колеей 1520 мм, используемой в Латвии и других странах бывшего СССР, не являются серьезным препятствием.
По изначальному плану в терминале должны были разместить два сквозных пути и один тупиковый для колеи 1435 мм. Однако новый проект предусматривает добавление как минимум одного пути для колеи 1520 мм. В перспективе возможно расширение до нескольких таких путей, что обеспечит интенсивность движения поездов с интервалом в 30 минут.
На начальном этапе планируется установка одного электрифицированного пути 1520 мм в центре терминала. Это создаст наиболее удобные условия для пассажиров. Также предусмотрена гибкость для дальнейших изменений в инфраструктуре, включая возможность адаптации контактной сети под разную ширину колеи.
Предложенный подход не только технически осуществим, но и экономически целесообразен. Учитывая ограниченность финансовых ресурсов проекта Rail Baltica, решение разработано с учетом текущих возможностей и потребностей.
26 ноября правительство Латвии утвердило приоритетные задачи первого этапа проекта. Они включают создание трансграничного железнодорожного соединения от литовской до эстонской границы, завершение строительства терминала в аэропорту Риги и южной части Центрального вокзала, а также оптимизацию технических решений для снижения затрат.
Согласно информации RB Rail, общий бюджет первого этапа Rail Baltica в странах Балтии оценивается в 14,3 миллиарда евро. Из них 5,5 миллиарда приходится на Латвию. Потенциальная экономия может составить до 400 миллионов евро за счет оптимизации решений.
Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с шириной колеи 1435 мм от Таллинна до границы Литвы и Польши. Новая линия соединит страны Балтии с остальной Европой. Ее протяженность составит 870 километров, а максимальная скорость движения поездов - 240 км/ч.
Общие затраты на реализацию проекта могут достичь 23,8 миллиарда евро. Это значительно превышает прогнозы 2017 года, когда стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 миллиарда евро.
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