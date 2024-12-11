Фото Украинская звезда тенниса сменила ракетку на оружие

Свитолина испытала пулемет и другое оружие, с помощью которого солдаты ВСУ сражаются против оккупантов.

30-летняя одесситка пишет в социальных сетях, что Харьков для нее - особенное место, ведь именно в этом городе начался ее путь в большой теннис.

"Харьков занимает особое место в моем сердце. Город, который дал мне настоящее чувство дома, когда в возрасте 12 лет здесь началась моя профессиональная карьера. Город, который продолжает давать тепло и защиту во время большой войны. Если вы спросите меня, где я нахожу мотивацию бороться на спортивных аренах - это моя страна, мой народ, мой Харьков и наши герои", - написала она.

Свитолина не раз резко критиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) за решение организации допустить к участию в туре теннисисток из Беларуси и России.

Спортсменка когда-то была на третьей позиции рейтинга WTA, сейчас она находится на 23-м месте. За свою карьеру в WTA Tour она выиграла 17 титулов в одиночном разряде.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!