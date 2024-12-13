Предпринимателю Янису Ошлейсу на один день заблокировали все банковские счета, поскольку Юрмальское самоуправление проинформировало его о наложенном штрафе в размере 50 евро только по электронному адресу, откуда не поступило напоминание на электронную почту, которую Ошлейс использует ежедневно, пока за работу не взялась судебный исполнитель, добившаяся блокировки банковских счетов, сообщил предприниматель на платформе X (ранее - Twitter).
Предприниматель не получил информацию о штрафе в 50 евро. У него заблокировали все счета
Kā https://t.co/5SXQ05AP5h epastu nepārsūtīšanas neizdarība apvienojas ar Jūrmalas pašvaldības vēlmi bargi sodīt neuzmanīgus viesus un apdāvināt tiesu izpildītājus, un tiesu izpildītāju visatļautību, un visam pa virsu banku vienaldzība pret klientiem: pagājušo nedēļ man visi…— Janis Oslejs (@Oslejs) December 13, 2024
Предприниматель узнал о блокировке банковских счетов в тот момент, когда пытался расплатиться за обед. Изначально Ошлейс не понял, как сложилась такая ситуация, но позже выяснил, что все произошло из-за штрафа в 50 евро за въезд в Юрмалу без покупки пропуска. Предприниматель признает, что допустил нарушение, но считает, что все вовлеченные стороны могли бы действовать более человечно.
Как пишет Ошлейс, за неоплаченный въезд Юрмальское самоуправление оштрафовало его на 50 евро, о чем он был проинформирован только в сообщении, отправленном по электронной почте Latvija.lv.
Официальная система оповещения по электронной почте не сработала, в связи с чем это сообщение осталось непрочитанным. Между тем Юрмальская дума передала взыскание штрафа судебному исполнителю Маре Кучинской, которая также использовала для связи только официальный электронный адрес и за взысканием 50 евро штрафа и 57 евро на оплату своей работы обратилась в банки, добившись блокировки счетов до исполнения инкассо. Банкам был "нужен всего момент", чтобы полностью заблокировать счета, но целый день ушел на то, чтобы вывести оттуда 107 евро и разблокировать карты.
"Мне сообщить о том, что счета заблокированы, а карты не работают, никому и в голову не пришло. (...) Мой вывод: система создана для того, чтобы путать людей, а всей цепочке - от Юрмалы до судебных приставов, банков и содержателей официальной электронной почты - все равно", - критикует систему бизнесмен.
"Вопрос к Юрмале: почему не смогли прислать милое напоминание по почте или отправить платежный запрос в CSDD для оплаты вместе с годовым налогом на авто? (...) Вопрос к городу Юрмала: как судебный исполнитель добился такой выгодной сделки: 57 евро ни за что? Почему вы дарите такие выгодные сделки? Кто может получить к этому доступ? Вопрос к судебному исполнителю Кучинской: какое право имеет судебный исполнитель блокировать все счета с нулевым доступом за такое мелкое наказание? (...)
У Юрмальского самоуправления, судебных приставов и банков очень скверное отношение, а официальная электронная почта государства, конечно, венец всего", - оценивает ситуацию Ошлейс.
Ранее стало известно, что Государственное агентство цифрового развития (VDAA) начало служебное расследование и аудит безопасности процессов, связанных с подтверждением электронной почты на портале Latvija.gov.lv. Директор VDAA Йорен Лиопа на пресс-конференции сообщил, что ведется работа с представителями других государственных структур для анализа юридических и технических причин проблем.
На вопрос о готовности возместить убытки жителям, понесенные из-за несвоевременного получения уведомлений, Лиопа пояснил, что причины пропущенных сроков и штрафов будут тщательно изучены.
Весной 2024 года VDAA призвало пользователей подтвердить указанные на портале Latvija.gov.lv адреса электронной почты для получения уведомлений. Этот шаг был необходим для актуализации данных портала. Однако, как стало известно, некоторые уведомления отправлялись на непроверенные адреса.
В агентстве уточнили, что функция уведомлений является дополнительной услугой и не обязательна для всех. Кроме того, отправка уведомления не гарантирует его получения или прочтения. Например, письма могли попасть в "спам" или другую папку из-за настроек почтовых сервисов.
Жалобы в социальных сетях показывают, что часть пользователей не заметила приглашение подтвердить e-mail, некоторые проигнорировали его, а другие столкнулись с техническими трудностями.
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