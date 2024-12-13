Предприниматель не получил информацию о штрафе в 50 евро. У него заблокировали все счета

Предприниматель узнал о блокировке банковских счетов в тот момент, когда пытался расплатиться за обед. Изначально Ошлейс не понял, как сложилась такая ситуация, но позже выяснил, что все произошло из-за штрафа в 50 евро за въезд в Юрмалу без покупки пропуска. Предприниматель признает, что допустил нарушение, но считает, что все вовлеченные стороны могли бы действовать более человечно.

Как пишет Ошлейс, за неоплаченный въезд Юрмальское самоуправление оштрафовало его на 50 евро, о чем он был проинформирован только в сообщении, отправленном по электронной почте Latvija.lv.

Официальная система оповещения по электронной почте не сработала, в связи с чем это сообщение осталось непрочитанным. Между тем Юрмальская дума передала взыскание штрафа судебному исполнителю Маре Кучинской, которая также использовала для связи только официальный электронный адрес и за взысканием 50 евро штрафа и 57 евро на оплату своей работы обратилась в банки, добившись блокировки счетов до исполнения инкассо. Банкам был "нужен всего момент", чтобы полностью заблокировать счета, но целый день ушел на то, чтобы вывести оттуда 107 евро и разблокировать карты.