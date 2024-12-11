Министр умного управления и регионального развития Латвии Инга Берзиня поручила Государственному агентству цифрового развития (VDAA) немедленно провести служебную проверку. Причиной стали проблемы с подтверждением электронных адресов на портале Latvija.gov.lv. Об этом сообщила советник министра по коммуникации Сабина Спурке, пишет агентство LETA.
Начата служебная проверка портала Latvija.gov.lv из-за проблем с подтверждением электронного адреса
Министр потребовала предоставить предварительные результаты в течение двух рабочих дней. Параллельно VDAA через социальные сети извинилось перед пользователями, которые столкнулись с неудобствами из-за неполадок. Агентство сообщило, что уведомления теперь отправляются на все зарегистрированные e-mail.
Весной 2024 года VDAA обратилось к гражданам с просьбой подтвердить указанные на портале электронные адреса для получения уведомлений. Однако многие пользователи не выполнили эту процедуру.
Некоторые не заметили уведомления, другие проигнорировали его, а третьи столкнулись с техническими проблемами при подтверждении. В результате они не получили важные сообщения, включая уведомления о штрафах.
Из-за отсутствия своевременных уведомлений некоторые граждане столкнулись с серьезными последствиями. Например, штрафы, о которых они не знали, передавались коллекторам. Люди узнавали об этом уже после начисления дополнительных расходов и пеней.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней заявил о необходимости установить ответственность сотрудников VDAA. Он подчеркнул, что ошибки агентства в организации процесса подтверждения e-mail в марте являются причиной большинства проблем.
"Недопустимо перекладывать на граждан обязанность разбираться в неурядицах, созданных агентством", - отметил Ринкевич. По его мнению, халатность в данном случае привела к реальным финансовым потерям для граждан. Президент добавил, что обсуждал с премьер-министром возможные меры поддержки для пострадавших, но конкретных решений пока не принято.
Ринкевич выразил надежду, что инцидент не будет замят. Он также предложил пересмотреть финансирование агентства: "Если из-за их ошибок возникают реальные убытки, возможно, стоит направить средства из бюджета на компенсации пострадавшим, а не на поддержку ведомства".
По поручению министра Берзини агентство восстановило отправку уведомлений на непроверенные e-mail. Однако VDAA продолжает рекомендовать пользователям самостоятельно подтверждать адреса для стабильного получения сообщений.
Обновление e-mail важно не только для корректной работы системы, но и для актуализации данных. За 18 лет существования портала в базе накопилось множество устаревших и неиспользуемых адресов, что стало дополнительной причиной текущих проблем.
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