Начата служебная проверка портала Latvija.gov.lv из-за проблем с подтверждением электронного адреса

Министр потребовала предоставить предварительные результаты в течение двух рабочих дней. Параллельно VDAA через социальные сети извинилось перед пользователями, которые столкнулись с неудобствами из-за неполадок. Агентство сообщило, что уведомления теперь отправляются на все зарегистрированные e-mail.

Весной 2024 года VDAA обратилось к гражданам с просьбой подтвердить указанные на портале электронные адреса для получения уведомлений. Однако многие пользователи не выполнили эту процедуру.

Некоторые не заметили уведомления, другие проигнорировали его, а третьи столкнулись с техническими проблемами при подтверждении. В результате они не получили важные сообщения, включая уведомления о штрафах.

Из-за отсутствия своевременных уведомлений некоторые граждане столкнулись с серьезными последствиями. Например, штрафы, о которых они не знали, передавались коллекторам. Люди узнавали об этом уже после начисления дополнительных расходов и пеней.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней заявил о необходимости установить ответственность сотрудников VDAA. Он подчеркнул, что ошибки агентства в организации процесса подтверждения e-mail в марте являются причиной большинства проблем.