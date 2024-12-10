VDAA: государство не обязано проверять, получило ли лицо сообщения на электронный адрес

Весной 2024 года VDAA призвало жителей подтвердить свой адрес электронной почты на портале Latvija.gov.lv, на который они получают уведомления о полученных на электронный адрес сообщениях. В VDAA указывают, процесс подтверждения был необходим для того, чтобы обеспечить актуальность данных на портале Latvija.gov.lv.

В то же время сообщения людей в социальных сетях показывают, что в некоторых случаях люди пропустили приглашение подтвердить обновленный адрес электронной почты, проигнорировали его или не смогли подтвердить свой адрес электронной почты по техническим причинам.

VDAA предлагает жителям подтвердить свой адрес электронной почты на портале Latvija.gov.lv. Агентство отмечает, что пользователям портала, которые не подтвердили свой адрес электронной почты, вскоре будет предложено сделать это снова.

В настройках профиля портала Latvija.gov.lv пользователям необходимо ввести свой адрес электронной почты и отметить, что они хотят получать уведомления о новых сообщениях на электронный адрес. После нажатия кнопки "Сохранить" пользователю будет предложено ввести шестизначный код, который будет автоматически отправлен на указанный адрес электронной почты.

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