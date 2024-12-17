Вт, 17.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Исторический успех! "Поток" попал в шорт-лист "Оскара"

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кадр из мультфильма "Поток"
Кадр из мультфильма "Поток" Фото: Ekrānuzņēmums no video

Американская киноакадемия назвала фильмы, попавшие в шорт-лист премии "Оскар" в 10 номинациях. "Поток" попал в шорт-лист номинации "Лучший иностранный фильм".

Шорт-лист номинации "Лучший анимационный фильм" не был объявлен, но ожидается, что "Поток" станет одним из номинантов.

Ранее стало известно, что фильм "Поток" номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм". Вручение премии, которую часто называют предтечей "Оскара", состоится 6 января следующего года.

До этого "Поток" получил премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучший анимационный фильм".

Кроме "Поток" получил две номинации Critics' Choice Movie Awards - "Лучший анимационный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке", несмотря на то, что в "Потоке" не звучит человеческая речь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти