Исторический успех! "Поток" попал в шорт-лист "Оскара"

Шорт-лист номинации "Лучший анимационный фильм" не был объявлен, но ожидается, что "Поток" станет одним из номинантов.

Ранее стало известно, что фильм "Поток" номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм". Вручение премии, которую часто называют предтечей "Оскара", состоится 6 января следующего года.

До этого "Поток" получил премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучший анимационный фильм".

Кроме "Поток" получил две номинации Critics' Choice Movie Awards - "Лучший анимационный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке", несмотря на то, что в "Потоке" не звучит человеческая речь.

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