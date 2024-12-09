Латвийский мультфильм "Поток" номинирован на премию "Золотой глобус"

На награду претендуют еще пять фильмов - "Головоломка-2" (Inside Out 2), "Моана 2", "Мемуары улитки" (Memoir of a Snail), "Уоллес и Громит: Птичья месть" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и "Дикий робот" (The Wild Robot).

Как сообщалось, в минувшую субботу "Поток" получил премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучший анимационный фильм".

Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума, комментируя большой успех фильма "Поток" 7 декабря в Люцерне, отметила, что Латвия не получала премию Европейской киноакадемии уже 34 года - с тех пор как Ивар Селецкис получил ее за фильм "Перекресток".

"Успех "Потока" уникален как в европейском контексте, так и для всего мира", - сказала Дита Риетума, добавив, что фильм сейчас вышел в прокат в США и собирает множество позитивных рецензий в ведущих мировых и американских СМИ".

Престижный журнал Time поставил фильм на 9-е место в ТОП-10 лучших фильмов уходящего года.

Фильм "Поток" создавался на протяжении четырех с половиной лет в рамках международного совместного производства в сотрудничестве с французской киностудией Sacrebleu Productions и бельгийской студией Take Five. На его создание было получено финансирование в размере 400 000 евро от европейского фонда Eurimages. Создание фильма также поддержали Национальный киноцентр, Государственный фонд культурного капитала, Французский национальный киноцентр (CNC France), телеканалы Arte и Canal+.

Продюсер фильма Матис Кажа заявил, что "Поток", получив награды Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и кинокритиков Нью-Йорка (NYFCC), а также награду National Board of Review, "сделал невероятное".

"Эти три награды подряд в последний раз получал фильм "Суперсемейка" (The Incredibles) в 2004 году", - сказал Кажа, подчеркнув, что это значительное достижение для "Потока". "Это был огромный высокобюджетный проект Pixar, его нельзя сравнивать с нашим фильмом по масштабам, поэтому это очень значительный успех", - признался продюсер.

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