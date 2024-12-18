Режиссер Зилбалодис прокомментировал новый успех мультфильма "Поток"

Как сообщили агентству LETA в Национальном киноцентре, это первый латвийский фильм, попавший в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Латвия уже в 16-й раз выдвигается на официальную премию Американской киноакадемии в этой категории и с 2010 года является постоянным претендентом. Однако первый порог на пути к "Оскару" был преодолен впервые.

Режиссер картины Зилбалодис сообщил, что очень рад попаданию "Потока" в шорт-лист. Он также подчеркнул, что ценит поддержку латвийских зрителей, которые активно следят за успехом фильма во время так называемого сезона наград.

В Национальном киноцентре напомнили, что "Поток" также может претендовать на "Оскар" как лучший анимационный фильм, но список номинантов в этой категории не объявляется заранее.

Объявленные на данный момент шорт-листы будут вынесены на голосование членов Американской киноакадемии до 17 января. Также в январе будут объявлены фильмы, номинированные во всех категориях.

Как сообщалось, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-листы в десяти категориях. Голосование членов академии, которое определит номинантов во всех 23 категориях, начнется 8 января и завершится 12 января. Номинанты будут объявлены 17 января.

Ранее стало известно, что фильм "Поток" номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм". Вручение премии, которую часто называют предтечей "Оскара", состоится 6 января следующего года.

До этого "Поток" получил премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучший анимационный фильм".

Кроме того, "Поток" получил две номинации Critics' Choice Movie Awards - "Лучший анимационный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке", несмотря на то, что в нем не звучит человеческая речь.

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