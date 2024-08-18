Мультфильм Гинтса Зилбалодиса "Поток" (Straume) собрал множество положительных реакций на Каннском фестивале, в том числе и от лидеров индустрии, например, оскароносного режиссера Гильермо дель Торо. Что делать, если хочется попробовать себя в сфере 3D-анимации, в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказал работавший над мультфильмом художник компьютерной 3D-графики Константин Вишневский.
Один из создателей мультфильма "Поток": 3D-аниматором может стать каждый - вопрос мотивации
Учитывая доступность ресурсов, сейчас каждый может себя попробовать на ниве анимации и создания мультфильмов.
"В основном это зависит от количества работы, которое человек готов инвестировать. Если человек очень мотивирован, то он может точно так же стать режиссером в собственном лице и творить то, что он считает нужным. С другой стороны, есть вопрос эффективности. Как этого достичь с меньшими усилиями. Тогда, естественно, стоит искать живых людей, у которых учиться. Просто потому, что можно потратить сотни часов на изучение каких-то технических вопросов и не знать простой способ что-то сделать", - делится опытом Вишневский.
По его словам, у аниматора хорошего уровня всегда есть шанс стать частью интересного проекта.
"Если вас что-то интересует, вы можете это развивать. И когда вы достигнете какого-то уровня, естественно, это кому-то понадобится и кто-то вас заметит. С другой стороны, если вы рассчитываете работать сразу, то тогда да, придется, наверное, расплачиваться тем, что это, возможно, будет не столь прибыльно и надо будет делать что-то более простое", - объясняет аниматор.
При этом Вишневский уверен, что нужно уметь и преподносить себя.
"Очень часто довольно талантливые люди не участвуют в каких-то крупных проектах просто потому, что они сами не интересуются и спокойно сидят у себя дома и что-то делают, ждут, когда их позовут. И иногда они потом становятся теми режиссерами, которые к себе в команду кого-то зовут. Но, естественно, более оптимальный путь - это пробовать и то, и другое разом", - считает он.
Напомним, что в Латвии мультфильм "Поток" выйдет в кинотеатрах уже 29 августа!
Полностью интервью с Константином Вишневским вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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