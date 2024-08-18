Один из создателей мультфильма "Поток": 3D-аниматором может стать каждый - вопрос мотивации

Учитывая доступность ресурсов, сейчас каждый может себя попробовать на ниве анимации и создания мультфильмов.

"В основном это зависит от количества работы, которое человек готов инвестировать. Если человек очень мотивирован, то он может точно так же стать режиссером в собственном лице и творить то, что он считает нужным. С другой стороны, есть вопрос эффективности. Как этого достичь с меньшими усилиями. Тогда, естественно, стоит искать живых людей, у которых учиться. Просто потому, что можно потратить сотни часов на изучение каких-то технических вопросов и не знать простой способ что-то сделать", - делится опытом Вишневский.

По его словам, у аниматора хорошего уровня всегда есть шанс стать частью интересного проекта.