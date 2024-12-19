Мошенники рассылают сообщения от имени CSDD: уже есть пострадавшие

За последнюю неделю Государственная полиция получила информацию от нескольких жителей, которые стали жертвами похожих мошеннических действий.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) уже предупредила, что не отправляет жителям никаких сообщений.

Правоохранители напоминают, что мошенники могут выдавать себя за представителей различных учреждений и компаний. Получив сообщение с прикрепленной ссылкой, нужно быть особенно осторожным и, прежде чем предпринимать какие-либо действия, включая открытие ссылки или ввод банковских данных и другой конфиденциальной информации, всегда проверять, совпадает ли домен с адресом официального сайта учреждения!

Самый большой ущерб от фейкового сообщения от имени CSDD понесла жительница Цесиса.

11 декабря этого года мошенники, выдавая себя за сотрудников CSDD, отправили ей поддельное SMS с информацией о том, что ей выписан штраф.

После того как женщина открыла мошенническую ссылку и ввела запрашиваемые данные, с ее банковского счета исчезли накопленные 1900 евро.

14 декабря в Риге было подано еще одно заявление от мужчины, у которого мошенники украли 240 евро. Он получил поддельное сообщение о том, что штраф от CSDD был передан на принудительное взыскание. По имеющейся информации, мужчина открыл отправленную ссылку, ввел банковские данные и подтвердил операцию через Smart-ID PIN 2, после чего с его банковского счета была снята указанная сумма. Похожим образом у жителя Лиепаи было похищено 200 евро.

Дирекция безопасности дорожного движения снова предупреждает, что не отправляет никаких сообщений жителям. Государственная полиция также призывает жителей быть внимательными при получении любых сообщений и проверять, соответствует ли прикрепленная ссылка адресу официального сайта конкретного учреждения или компании. Мошенники часто создают ссылки, которые напоминают адреса официальных сайтов, но не являются идентичными.

Полиция настоятельно призывает тщательно проверять любую полученную информацию и всегда обращать внимание на адрес сайта перед вводом банковских данных или подтверждением транзакций с помощью PIN-кодов.

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