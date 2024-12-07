Видео Женщина хотела заменить детали в Volvo, но ее обманул мошенник

У автомобиля Volvo ржавые крылья, которые женщина хотела починить. Во время поиска автозапчастей в социальной сети Facebook она познакомилась с мужчиной, назвавшимся Артемом.

Общение между Лигой и незнакомцем было только письменным; он не хотел раскрывать номер телефона. Отправляя фотографии новеньких автомобильных крыльев, незнакомец сообщил, что представляет зарегистрированную в Латвии компанию, занимающуюся автомобильными делами. За новые детали для Volvo он просил 90 евро. Лига соблазнилась этой ценой.

"Он воспользовался случаем и предложил купить что-нибудь еще для моей Volvo. Я сказал, что мне тоже не хватает шторки в багажник. Он сразу же предложил и это. Общая стоимость заказа составила 155 евро", - рассказала Лига.

Поверив, Лига перевела ему 155 евро. После долгого ожидания женщина не получила заказанные автозапчасти. Написав как бы продавцу, он больше не отвечал на сообщения.

После того, как Лига перевела деньги, незнакомец сменил имя и фамилию в своем профиле в Facebook: Артем поменял имя на Максим.

Мужчина не ответил на сообщения программы.

Лишь после перевода денег Лига связалась с компанией, представителем которой выдавал себя незнакомец. В компании выяснили, что такой человек там не работает и что компания не продает такие автозапчасти.

Программа выяснила, что фотографии деталей автомобиля были скачаны мошенником из Интернета.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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