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Мошенники уговорили жертву продать квартиру и отдать им всю сумму от сделки: она улыбнулась и протянула мне пакет с деньгами!

Перевод: Ева Ойжинская
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Елизавета (имя изменено) передала деньги у своего дома "денежному мулу" Кристьяну Метсу, искренне веря, что участвует в секретной операции по разоблачению мошенников. Фото: материалы суда
Елизавета (имя изменено) передала деньги у своего дома "денежному мулу" Кристьяну Метсу, искренне веря, что участвует в секретной операции по разоблачению мошенников. Фото: материалы суда Фото: Kohtutoimik

Этой весной телефонные мошенники уговорили жительницу таллиннского района Мустамяэ продать свою квартиру и передать им все 105 000 евро, вырученные от сделки. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что она участвует в секретной операции по разоблачению преступников, действующих в банке, пишет Rus.Postimees.

Полиции удалось задержать 19-летнего студента Коплиского профессионального училища, Кристьяна Метса, который, следуя инструкциям мошеннического колл-центра, получил от пострадавшей наличные. Суд признал его виновным в мошенничестве, приговорил к тюремному заключению и обязал возместить ущерб в размере 105 000 евро. Однако перспективы получить деньги от осужденного весьма сомнительны.

11 марта этого года 76-летняя жительница района Мустамяэ Елизавета (имя изменено - прим. ред.) получила странный телефонный звонок. Женский голос на русском языке сообщил, что со счета жертвы в SEB Pank было снято 5000 евро, после чего связь прервалась. Спустя несколько часов ей снова позвонили, и тот же голос сообщил о списании еще 5000 евро. После чего связь снова прервалась.

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