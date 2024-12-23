Рождественское украшение мурала в Агенскалнсе: Персик призывает помочь кошкам, у которых нет домов

Кот, изображенный на мурале художника Эрика Цауне, получил праздничное украшение - праздничную шапку, а пейзаж настенной росписи дополнила гирлянда огоньков. Жителей района призывают не только наслаждаться искусством, но и жертвовать тем кошкам, которые нуждаются в помощи.

Настенная роспись была создана в сентябре этого года и заслужила внимание горожан и гостей города. Мурал изображает популярные места местного района, такие как водонапорная башня улицы Алисес, старая телебашня и церковь Мартиня, а в центре выделили рыжего кота Персика - "настоящего хозяина" Агенскалнса.

Хозяйка Персика Кития Авотиня напоминает, что есть много кошек и других домашних животных, хозяева которых погибли или животных просто бросили, и призывает пожертвовать приюту "друг животных":

Возле мурала размещены таблички с квадратными кодами (QR), позволяющие быстро и удобно открыть страницу для пожертвования и произвести платеж. Пожертвовать можно и без QR-кода, открыв сайт persiks.lv. Все пожертвования получит Агенскалнский приют Dzīvnieku draugs на ул. Фридриха Цандера, 4, который уже с 2001 года ухаживает за кошками, оставшимися без хозяев.

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