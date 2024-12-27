В Pasažieru vilciens уточнили, когда должны запустить поезда в Болдераю

Планируется, что вначале на этом маршруте будут ходить дизельные поезда, а в ближайшие годы участок от Засулаукса до Болдераи предполагается электрифицировать.

Автотранспортная дирекция на заседании Совета по общественному транспорту 22 ноября сообщила, что строительные работы на линии в Болдераю продлятся до лета 2025 года.

Таким образом, железнодорожное сообщение с Болдераей может быть начато с 1 сентября 2025 года на дизельных поездах, которые будут выполнять 4-8 рейсов в день.

Как сообщил Нешпорс, в следующем году на ряде железнодорожных линий, например, в Елгаву и Тукумс, планируется продолжить или начать ремонтные работы, поэтому пассажирам придется мириться с временными неудобствами. Однако после завершения работ сообщение станет более современным и удобным, в том числе увеличится скорость движения поездов. Модернизация также сделает транспортные услуги более доступными для людей с ограниченными возможностями, так как будет проведена реконструкция пассажирских платформ.

Руководитель PV напомнил, что в следующем году перемены в сфере железнодорожных перевозок ждут всех жителей стран Балтии, поскольку с 6 января начнется сообщение по маршруту Вильнюс-Рига-Таллинн. Планируется, что вначале на маршруте будет использоваться подвижной состав перевозчиков всех трех стран, а также будут две пересадки от 10 до 20 минут в Риге и Валге. Общее время в пути из Вильнюса в Таллинн может занять около 10 часов, но после завершения ремонтных работ на эстонском участке оно сократится на 1 час.

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