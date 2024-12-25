Станция на улице Силикату даже не начала строиться, а в Ильгюциемсе работы идут, поэтому пассажирские поезда из Болдераи до центра Риги начнут ходить не ранее осени 2025 года.

"Поначалу там планировалось одно технологическое решение по строительству инфраструктуру для батарейных поездов. Поэтому сейчас перроны, которые мы строим, - это в известной мере промежуточное решение, в моем понимании, потому что длина перрона не будет стандартной. На данный момент есть договор со строителями, заключенный в начале этого года. По нему два перрона - "Ильгюциемс" и "Болдерая 1" - будут закончены по графику в следующем году. "Ильгюциемс" будет первым. "Болдерая 1" будет в конце [следующего] года. Там еще идет проектирование", - поделился глава Latvijas dzelzceļš Артис Гринбергс.

Автотранспортной дирекции (АТД) уточнили сроки запуска поездов. Представитель АТД Кристап Круминьш заявил: "Мы предусматриваем, что движение поездов откроют, скорее всего, в третьем квартале следующего года. Если все пойдет по плану, это может быть сентябрь".

В ответ на это Артис Гринбергс отметил, что "у меня в графике, если не ошибаюсь, октябрь. Будет ли это сентябрь или октябрь, вопрос будем решать с Автотранспортной дирекцией".

После завершения строительства на линии начнут курсировать старые дизельные поезда, а маршрут со временем продлят до Сигулды.

Линию планируют электрифицировать за 14 млн евро, завершив работы в январе 2026 года. Тогда на маршрут смогут выйти электрички Škoda или батарейные поезда, если удастся получить финансирование.

Рижская дума планирует обустроить возле станции "Болдерая 1" пункты мобильности, чтобы обеспечить удобные пересадки между видами транспорта.

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