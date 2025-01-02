ФОТО Фестиваль в Пакруойской усадьбе - самое инстаграмное место этой зимы

1. Фото с Дедом Морозом

Посетить волшебный рождественский городок и не сделать фото с Дедом Морозом - настоящая ошибка! В Пакруойской усадьбе его можно встретить как гуляющим по территории, так и в его любимом месте - холодильнике. Именно там рождаются самые весёлые кадры!

2. Фото внутри фонаря космонавта

На территории усадьбы установлена огромная световая скульптура космонавта - одно из самых популярных мест для фото. Гостям предлагается фотографироваться в будке у космонавта, чтобы их лица были проецированы на скульптуру.

3. Фото со снеговиками

Тема фестиваля этого года - "Свадьба снеговиков", поэтому фото с этими персонажами обязательно. Позируйте среди сотен разных по форме и размеру скульптур снеговиков или фотографируйтесь с "живыми" снеговиками, которые спустились со сцены.

4. Фото среди фонарей

Главное украшение фестиваля - это световые скульптуры. Их разнообразие и оригинальность гарантируют уникальные кадры. Выберите свою любимую или фотографируйтесь со всеми!

5. Фото на фоне проекции