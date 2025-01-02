Славящаяся своими впечатляющими световыми фестивалями Пакруойская усадьба этой зимой привлекла тысячи посетителей, которые спешили запечатлеть сказочную атмосферу не только в памяти, но и на фотографиях. Многие из сделанных здесь кадров стали центром внимания в социальных сетях, подарив усадьбе статус самого «инстаграмного» места. Посмотрите галерею и вдохновляйтесь - организаторы фестиваля подготовили топ-10 мест, где сделаны самые красивые фотографии. Зимний фестиваль в Пакруойской усадьбе ждёт вас ежедневно до 5 января, а также по пятницам, субботам и воскресеньям до 26 января.
ФОТО ⟩ Фестиваль в Пакруойской усадьбе - самое инстаграмное место этой зимы
1. Фото с Дедом Морозом
Посетить волшебный рождественский городок и не сделать фото с Дедом Морозом - настоящая ошибка! В Пакруойской усадьбе его можно встретить как гуляющим по территории, так и в его любимом месте - холодильнике. Именно там рождаются самые весёлые кадры!
2. Фото внутри фонаря космонавта
На территории усадьбы установлена огромная световая скульптура космонавта - одно из самых популярных мест для фото. Гостям предлагается фотографироваться в будке у космонавта, чтобы их лица были проецированы на скульптуру.
3. Фото со снеговиками
Тема фестиваля этого года - "Свадьба снеговиков", поэтому фото с этими персонажами обязательно. Позируйте среди сотен разных по форме и размеру скульптур снеговиков или фотографируйтесь с "живыми" снеговиками, которые спустились со сцены.
4. Фото среди фонарей
Главное украшение фестиваля - это световые скульптуры. Их разнообразие и оригинальность гарантируют уникальные кадры. Выберите свою любимую или фотографируйтесь со всеми!
5. Фото на фоне проекции
Тем, кто ищет идеальную фотозону, прекрасно подойдёт огромная проекция, которая транслируется на стене усадьбы. Меняющиеся изображения поражают своей красотой и создают ощущение настоящей магии.
6. Фото с медведем
Прогуливаясь по огромной украшенной территории усадьбы, вы обязательно встретите белого трёхметрового медведя. Этот мягкий и добродушный персонаж с радостью позирует вместе с гостями.
7. Фото на самой длинной зимней сцене
К этому зимнему фестивалю была подготовлена сцена длиной 70 метров - возможно, самая длинная зимняя сцена в Литве. Платформа украшена красивыми деталями, световыми элементами и даже настоящим свадебным алтарём.
8. Фото у ретро-карусели
Каждый гость фестиваля останавливается, чтобы полюбоваться этой каруселью. Одним она напоминает детство, для других - первую любовь или романтические встречи. Чтобы эти чувства остались с вами, запечатлите эту красоту на фото.
9. Фото среди ёлок
Прогуливаясь по парку ёлок, можно насладиться не только ароматом леса, но и их естественной красотой. Подарите себе рождественский кадр среди множества настоящих зелёных красавиц, украшающих территорию усадьбы.
10. Фото в светящемся туннеле
Яркие фотографии можно сделать, пройдя через светящийся туннель, построенный в усадьбе. Сотни мерцающих огоньков создают волшебную атмосферу, которую стоит запечатлеть.
Организаторы зимнего фестиваля "Свадьба снеговиков" напоминают, что Пакруойская усадьба открыта ежедневно до 5 января, а также по пятницам, субботам и воскресеньям до 26 января.
Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!