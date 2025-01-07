Почему в Латвии одни снимают гирлянды уже после Нового года, а другие только готовятся к Рождеству? Как старый и новый календари пересекаются с культурой и историей, обретая порой политический оттенок? Разберемся, что кроется за датами 7 и 14 января и почему это разделение продолжает влиять на жизнь всего общества.