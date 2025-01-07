Почему в Латвии одни снимают гирлянды уже после Нового года, а другие только готовятся к Рождеству? Как старый и новый календари пересекаются с культурой и историей, обретая порой политический оттенок? Разберемся, что кроется за датами 7 и 14 января и почему это разделение продолжает влиять на жизнь всего общества.
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Почему в Латвии Рождество отмечают дважды?
Православные христиане на самом деле тоже отмечают Рождество 25 декабря - но по-григориански эта дата выпадает на 7 января. Расхождение между календарями в 13 дней, согласно прогнозам астрономов, будет увеличиваться: через несколько веков оно достигнет 14 дней, затем 15 и так далее.