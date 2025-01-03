Стагнацию может сменить слабый, но все же рост. Именно такие ожидания по поводу экономики Латвии на 2025 год высказывают предприниматели и аналитики. Одновременно с этим цены на полках магазинов продолжат огорчать, но рост заработных плат, вероятно, будет более быстрым, чем увеличение стоимости жизни, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Программа: цены повышаются, но зарплаты в 2025 году обещают расти быстрее
Как в шутке, что демократия - худшая форма правления, если не считать все остальные, то же самое можно сказать и об использовании данных ВВП для понимания состояния экономики.
У этого подхода есть свои проблемы, но пока лучшей альтернативы не найдено. Обычно в новостях мы рассказываем именно об этой статистике: конкретно об изменении размеров экономики за квартал в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Более оперативную динамику и процессы в экономике отражают другие данные - сравнение одного квартала с предыдущим. И здесь сразу видно, что фактически уже несколько лет экономика Латвии топчется на месте, а в последние кварталы года даже скатилась в небольшую, но все же рецессию.
"Слабая", "хилая", "вялая" - такие слова чаще всего звучат, когда речь идет об экономике Латвии за прошедший год. Как и в остальной Европе, где находятся важные для нас экспортные рынки, здесь наблюдаются аналогичные тенденции.
Активность в экономике продолжали сдерживать все еще высокие процентные ставки, которые удерживают жителей от крупных трат, а бизнес - от инвестиций, а также осторожность из-за опасений, связанных с геополитической ситуацией.
Для латвийского бизнеса это означает попытки искать счастья на более отдаленных рынках.
"Европейский рынок тоже стагнирует, то, что мы видим и что делают многие предприниматели, очень быстро меняется, выходя на рынки третьих стран. Этот процесс нужно продолжать, просто искать новые рынки, потому что предприниматель - это человек, который берет на себя риск. Какие бы ни были внешние обстоятельства, нужно пытаться выживать и развиваться, и этого я всем предпринимателям желаю", - сказал глава Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.
Вторжение России в Украину, новоизбранный президент США Дональд Трамп и возможные торговые войны - много неизвестных факторов.
Однако в следующем году, по прогнозам Латвийской федерации лесной промышленности, все же ожидается рост. В этой отрасли, за исключением лесовладельцев и производителей фанеры, наступили довольно тяжелые времена. В будущем ситуация должна стать лучше, но позитивных новостей для потребителей не так много.
"Предполагаю, что цены на топливо, один из основных ресурсов, останутся примерно стабильными. Но, к сожалению, покупателю нужно знать, что мировая инфляция на данный момент достаточно быстрая. Если честно, то цены на древесину в данный момент, например, на доски, не говоря уже о фанере, - например, на OSB или ДСП - слишком низкие для того уровня затрат, который существует. Поэтому в тот момент, когда вы заметите, что деревообработчики улыбаются шире, к сожалению, вы будете недовольны, когда увидите цены в магазинах", - рассказал исполнительный директор Латвийской федерации лесной промышленности Кристап Клаус.
Ничего особенно обнадеживающего не ожидается и в продуктовых магазинах. Там и без того высокие цены на продукты питания, скорее всего, продолжат расти.
Интересные тенденции в последнее время наблюдаются в молочной отрасли, что привело к стремительному росту цен на масло на полках магазинов. Оценка текущего года в этом секторе неоднозначна.
"Начало года будет достаточно удовлетворительным для производителей молока, но трудным для его переработчиков, потому что цена продолжает расти. Но мы не всегда можем адекватно увеличить цены на конечные продукты. К тому же мы должны учитывать, что наши экспортные партнеры также рассчитывают на какую-то фиксированную цену. Переработчик, который находится между производителем молока и покупателем, оказывается в самой сложной ситуации. Как всегда, розничному продавцу будет проще всего", - сделал прогноз глава Центрального союза молокопереработчиков Латвии Янис Шолкс.
При сведении прогнозов экономических аналитиков видно, что средняя инфляция в этом году достигнет как минимум 2%, хотя ее существенно превысит продолжающийся резкий рост заработных плат, который в этом году может составить от 6% до 8%. Валовой внутренний продукт Латвии в этом году может вырасти примерно на 2%.
Очевидно, что ничего выдающегося в экономическом росте не прогнозируется. В таких условиях предприниматели ожидают активных действий от политиков как в сокращении государственных расходов, так и в борьбе с бюрократией.
"Может быть, это как такой постулат появляется в заголовках, но мы хотели бы понять, как к этому прийти", - поделился Каспар Грокшс, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии.
Похожее послание о необходимости меньше говорить и больше делать прозвучало в подкасте tv3.lv Piķis un ģēvelis! от уже бывшего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса.
"Я думаю, что для Латвии 2025 год станет годом работы. Если мы хотим, чтобы дела шли лучше, то нам нужно работать. Не только внутри страны, чтобы поддерживать экономику и двигать ее вперед. Следующий год, я бы подчеркнул, действительно будет годом тяжелой работы. Не только внутри Латвии, но и в Европе в целом, потому что нам нужна сильная Европа", - сказал Казакс.
Динамика в Европе во многом будет определяться происходящим в Германии и Франции. Оба европейских тяжеловеса в данный момент вовлечены во внутренние политические потрясения.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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