Видео Программа: цены повышаются, но зарплаты в 2025 году обещают расти быстрее

Как в шутке, что демократия - худшая форма правления, если не считать все остальные, то же самое можно сказать и об использовании данных ВВП для понимания состояния экономики.

У этого подхода есть свои проблемы, но пока лучшей альтернативы не найдено. Обычно в новостях мы рассказываем именно об этой статистике: конкретно об изменении размеров экономики за квартал в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Более оперативную динамику и процессы в экономике отражают другие данные - сравнение одного квартала с предыдущим. И здесь сразу видно, что фактически уже несколько лет экономика Латвии топчется на месте, а в последние кварталы года даже скатилась в небольшую, но все же рецессию.

"Слабая", "хилая", "вялая" - такие слова чаще всего звучат, когда речь идет об экономике Латвии за прошедший год. Как и в остальной Европе, где находятся важные для нас экспортные рынки, здесь наблюдаются аналогичные тенденции.