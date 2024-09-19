Грядут изменения в налогах и зарплатах. Кто выиграет больше всего?

Поддержанные налоговые изменения приведут к увеличению нетто-дохода почти 95% работающих, или всех, кто получает до 4000 евро в месяц, причем наибольшее увеличение коснется работников с зарплатами до 2500 евро, отмечает Минфин.

Как отметили в Минфине, предложенные изменения упростят налоговую систему и, помимо снижения налогов на рабочую силу, будут способствовать росту частного потребления и инвестиций, росту конкурентоспособности Латвии по затратам на рабочую силу в сравнении с другими странами Балтии, что будет стимулировать экономический рост.

На пресс-конференции по итогам заседания правительства министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что поддержанные правительством налоговые изменения будут стимулировать развитие экономики, обеспечив 0,2-0,3% прироста внутреннего валового продукта в 2025 году. Кроме того, изменения позволят уравнять расходы на рабочую силу на уровне стран Балтии.

С 2025 года планируется ввести фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, в 2026 году он будет увеличен до 550 евро, а в 2027 году - до 570 евро. Необлагаемый минимум для пенсионеров в следующем году повысится с 500 до 1000 евро в месяц. Минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро, в 2026 году - до 780 евро, в 2027 году - до 820 евро, а в 2028 году - до 860 евро в месяц.

Так, если сейчас пенсия составляет 750 евро в месяц, то в следующем году она увеличится на 50 евро в месяц. Если же пенсия составляет 1000 евро, то с 2025 года "на руки" будет выплачиваться уже на 100 евро в месяц больше.