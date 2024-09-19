Правительство в четверг, 19 сентября, поддержало предложенные Министерством финансов изменения в налогах на рабочую силу, которые предусматривают повышение ставки подоходного налога с населения (ПНН), минимальной зарплаты и необлагаемого минимума, компенсируя снижение налоговых поступлений повышением акцизных и некоторых других налогов.
Грядут изменения в налогах и зарплатах. Кто выиграет больше всего?
Налоговые изменения в поданном Минфином докладе подготовлены в соответствии с планом пересмотра налогов, концептуально одобренным Национальным советом по трехстороннему сотрудничеству.
Поддержанные налоговые изменения приведут к увеличению нетто-дохода почти 95% работающих, или всех, кто получает до 4000 евро в месяц, причем наибольшее увеличение коснется работников с зарплатами до 2500 евро, отмечает Минфин.
Как отметили в Минфине, предложенные изменения упростят налоговую систему и, помимо снижения налогов на рабочую силу, будут способствовать росту частного потребления и инвестиций, росту конкурентоспособности Латвии по затратам на рабочую силу в сравнении с другими странами Балтии, что будет стимулировать экономический рост.
На пресс-конференции по итогам заседания правительства министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что поддержанные правительством налоговые изменения будут стимулировать развитие экономики, обеспечив 0,2-0,3% прироста внутреннего валового продукта в 2025 году. Кроме того, изменения позволят уравнять расходы на рабочую силу на уровне стран Балтии.
Главное
С 2025 года планируется ввести фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, в 2026 году он будет увеличен до 550 евро, а в 2027 году - до 570 евро. Необлагаемый минимум для пенсионеров в следующем году повысится с 500 до 1000 евро в месяц. Минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро, в 2026 году - до 780 евро, в 2027 году - до 820 евро, а в 2028 году - до 860 евро в месяц.
Так, если сейчас пенсия составляет 750 евро в месяц, то в следующем году она увеличится на 50 евро в месяц. Если же пенсия составляет 1000 евро, то с 2025 года "на руки" будет выплачиваться уже на 100 евро в месяц больше.
Чтобы сбалансировать необлагаемый минимум со ставками подоходного налога с населения (ПНН) и упростить систему налогов на рабочую силу, для доходов до 105 300 евро в год (8775 евро в месяц) планируется ввести единую ставку ПНН в размере 25,5%, а для доходов свыше 8775 евро в месяц будет сохранен налог солидарности в размере 33%. Поскольку в дальнейшем размер необлагаемого минимума вне зависимости от размера зарплаты будет неизменным, у жителей "на руки" останется больше денег, несмотря на то, что ставка ПНН изменится с нынешних 20% и 23% на 25,5%.
Чтобы ввести более высокую прогрессивность для получателей крупных доходов, с 2025 года планируется ввести дополнительную ставку ПНН в размере 3% для доходов свыше 200 000 евро в год с декларацией годового дохода в резюмирующем порядке.
Дополнительная ставка будет распространяться на облагаемые налогом в таксационный год доходы, в том числе доходы от прироста капитала и доходы от капитала, не являющегося приростом капитала, и освобожденные от налога дивиденды и ликвидационную квоту.
Дополнительную ставку ПНН планируется ввести с 2025 года, и она будет применяться в резюмирующем порядке при подаче годовой декларации о доходах. Соответственно, первая декларация, в которой доход будет облагаться дополнительной ставкой ПНН в размере 3%, должна быть подана в 2026 году за 2025 год.
По сценарию снижения налогового бремени на рабочую силу в результате перехода с нынешней основной ставки ПНН в размере 20% на 25,5% вырастут объемы подлежащих возврату оправданных расходов. Возрастет суммарная выгода от возврата оправданных расходов ПНН: если сейчас при подаче сведений об оправданных расходах на образование, медицинские услуги и пожертвования одному лицу из бюджета возвращается максимум 120 евро в год, то с новой основной ставкой ПНН они достигнут 153 евро в год.
Для компенсации сокращения бюджетных доходов из-за изменений налогов на рабочую силу планируется перенести со второго пенсионного уровня на первый 1 процентный пункт отчислений, изменив пропорцию на 15% и 5%. Такое решение будет применяться временно - с 1 января 2025 года до 31 декабря 2028 года.
Рост акцизов
Для достижения целей Европейского союза по обеспечению климатической нейтральности планируется постепенное повышение ставок акциза на топливо. Также будут повышены ставки акциза на безалкогольные напитки с повышенным содержанием сахара, на алкогольные напитки, включая пиво, табачные изделия, электронные сигареты и др. Налоговые изменения предусматривают также повышение ставок на эксплуатацию транспортных средств предприятий и налога на лотереи.
В предложении содержится план отмены освобождения от уплаты акцизного налога на нефтепродукты, используемые при производстве и когенерации электроэнергии, с установлением ставки акцизного налога как на нефтепродукты, используемые в качестве топлива.
Родительское пособие для работающих предусмотрено увеличить до 75% (сейчас 50%) от размера предоставляемого родительского пособия.
К получателям авторского вознаграждения планируется продолжить применять установленный до сих пор порядок уплаты налогов еще на три года.
Предложение предусматривает и впредь применять ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% к характерным для Латвии свежим фруктам, ягодам и овощам. Полученные фермерами субсидии не будут облагаться ПНН. Кроме того, ПНН не будет облагаться и доход от отчуждения такой недвижимости, которая по роду использования является сельскохозяйственным угодьем.
Изменения налоговой политики планируется утвердить в составе пакета законопроектов, сопровождающих бюджет на 2025 год.
По расчетам Минфина, планируемые изменения налогов на рабочую силу в 2025 году приведут к дефициту бюджета в размере 87,1 млн евро, а компенсирующие меры принесут дополнительные доходы в размере 103 млн евро.
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