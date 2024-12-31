Программа Bez Tabu обследовала три крупнейших магазина розничной торговли в Риге и установила, что самые дешевые виды масла во всех трех магазинах стоят одинаково. Правда, все они произведены за пределами Латвии. Масло, произведенное в Латвии, значительно дороже, и, как сообщает Латвийская ассоциация торговцев, цены на масло в ближайшее время продолжат расти.
Видео ⟩ Эксперты: масло продолжит дорожать и в новом году
Глава ассоциации Хенрик Данусевич указывает, что причиной этого являются как наводнения, произошедшие в этом году в Центральной Европе, так и погодные условия.
В некоторых странах Европейского Союза снизился объем производства молока, что привело к дефициту. Латвийское масло теперь попадает на столы в Западной Европе, и наши производители спешат заработать больше.
"Если в прошлом году цена производителя составляла 5,48 евро за килограмм без PVN, то сейчас она составляет 9,71 евро за килограмм. Если мы идем в магазин, то видим, что цена составляет около 14 евро. Это нормальная цена: если прибавить PVN, то получается уже около 12,50 евро, а еще это масло нужно упаковать, доставить до торговца и продать. Количество молока в Западной и Центральной Европе остается недостаточным, и, я думаю, так будет продолжаться до весны. Польша открыла свои запасы масла, но в лучшем случае их масло дойдет до Литвы. В Польше была ставка PVN 0% на продукты питания, а теперь она составляет 5%. Там покупатели ощутили рост цен гораздо сильнее, чем в Латвии", - отметил Хенрик Данусевич.
В Ассоциации компаний охранной отрасли констатируют, что количество краж в магазинах резко возрастает с наступлением холодов, когда товар легче спрятать. Воры редко действуют в одиночку.
"Список товаров, которые воруют чаще всего, из года в год остается неизменным. Это дорогие и быстро реализуемые продукты: кофе, алкогольные напитки и дорогие сорта сыра. В приграничные районы приезжают воры из соседних стран, которые наблюдают за работой магазина и охраны", - отметил Арнис Верземниекс, председатель правления Ассоциации компаний охранной отрасли.
В следующем году ожидается резкий рост цен на шоколад, поэтому в Латвийской ассоциации торговцев рекомендуют начинать запасаться уже сейчас.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!