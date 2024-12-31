Видео Эксперты: масло продолжит дорожать и в новом году

"Если в прошлом году цена производителя составляла 5,48 евро за килограмм без PVN, то сейчас она составляет 9,71 евро за килограмм. Если мы идем в магазин, то видим, что цена составляет около 14 евро. Это нормальная цена: если прибавить PVN, то получается уже около 12,50 евро, а еще это масло нужно упаковать, доставить до торговца и продать. Количество молока в Западной и Центральной Европе остается недостаточным, и, я думаю, так будет продолжаться до весны. Польша открыла свои запасы масла, но в лучшем случае их масло дойдет до Литвы. В Польше была ставка PVN 0% на продукты питания, а теперь она составляет 5%. Там покупатели ощутили рост цен гораздо сильнее, чем в Латвии", - отметил Хенрик Данусевич.