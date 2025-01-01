Минимальная зарплата в Латвии увеличена до 740 евро

Министр благосостояния Улдис Аугулис (партия СЗК) подчеркнул, что данное решение знаменует собой постепенный переход к новой системе, при которой минимальная заработная плата будет определяться в процентном соотношении к средней зарплате по стране. По словам министра, это "определенно улучшит материальное положение и уровень жизни низкооплачиваемых работников".

Согласно данным Министерства благосостояния (LM), в 2023 году в Латвии были заняты 822 489 человек. По информации Центрального статистического управления, в 2023 году из 131 584 работников частного сектора 99 270 человек (или 18,6% всех занятых) получали доход на уровне минимальной заработной платы или ниже. В государственном секторе такие доходы имели 29 012 человек (или 12,6% всех занятых в этом секторе), сообщает LM.

В период с 2020 по 2023 годы доля работников с минимальной и низкой зарплатой в государственном секторе увеличилась с 10,4% до 12,6%. В то же время в частном секторе эта доля снизилась с 21,2% до 18,6%.