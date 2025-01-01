С первого дня 2025 года минимальная месячная зарплата в Латвии повышается с 700 до 740 евро.
Минимальная зарплата в Латвии увеличена до 740 евро
Министр благосостояния Улдис Аугулис (партия СЗК) подчеркнул, что данное решение знаменует собой постепенный переход к новой системе, при которой минимальная заработная плата будет определяться в процентном соотношении к средней зарплате по стране. По словам министра, это "определенно улучшит материальное положение и уровень жизни низкооплачиваемых работников".
Согласно данным Министерства благосостояния (LM), в 2023 году в Латвии были заняты 822 489 человек. По информации Центрального статистического управления, в 2023 году из 131 584 работников частного сектора 99 270 человек (или 18,6% всех занятых) получали доход на уровне минимальной заработной платы или ниже. В государственном секторе такие доходы имели 29 012 человек (или 12,6% всех занятых в этом секторе), сообщает LM.
В период с 2020 по 2023 годы доля работников с минимальной и низкой зарплатой в государственном секторе увеличилась с 10,4% до 12,6%. В то же время в частном секторе эта доля снизилась с 21,2% до 18,6%.
Минимальная месячная зарплата предусмотрена для оплаты труда работников с более низкой квалификацией, отражая их производительность. По мнению министерства, это решение вряд ли окажет существенное влияние на долгосрочную конкурентоспособность различных отраслей на рынке труда.
Тем не менее в некоторых отраслях, где высока доля работников, получающих минимальную зарплату или близкий к ней доход, возможно увеличение производственных затрат. Это может потребовать модернизации технологических процессов, направленной на повышение производительности производства.
Министерство благосостояния также отмечает, что рост минимальной зарплаты напрямую увеличивает покупательскую способность низкооплачиваемых работников. Это оказывает позитивное влияние на внутренний спрос, который является одной из основ экономического роста.
Кроме того, в LM выражают надежду, что такие изменения помогут сократить разницу в уровне заработных плат между странами Балтии, а также приблизить латвийские зарплаты к средним уровням в Европейском Союзе. Это, в свою очередь, может стать инструментом для уменьшения миграции рабочей силы.
Министерство также считает, что рост зарплат может стать важным стимулом для создания новых конкурентных преимуществ. Это также должно способствовать инновациям и инвестициям в новые технологии, что позволит сократить издержки и повысить производительность производственных ресурсов.
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