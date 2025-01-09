Стало известно, сколько болельщиков "Аякса" приедет в Ригу

В основной стадии турнира у RFS осталось две игры: 23 января дома против амстердамского "Аякса" и 30 января в Гамбурге против киевского "Динамо".

"Болельщики клуба "Аякс" выкупили все билеты, предназначенные для гостевого сектора на матч Лиги Европы УЕФА, который пройдет на стадионе "Даугава" в Риге 23 января", - сообщает RFS.

Таким образом, как информирует клуб, в Ригу прибудут более 2250 болельщиков нидерландской команды.

В предыдущих шести матчах RFS потерпел поражение в гостях со счетом 1:4 от бухарестского FCSB, сыграл 2:2 на своем поле с "Галатасараем" из Стамбула, уступил 0:1 во Франкфурте немецкому "Айнтрахту", дома сыграл вничью 1:1 с бельгийским "Андерлехтом", проиграл 0:2 греческому ПАОК из Салоников и уступил в Белграде 1:2 тель-авивскому "Маккаби".

В турнирной таблице RFS с двумя очками занимает 34-е место, тогда как "Аякс" с десятью очками располагается на 11-й позиции среди 36 клубов.

RFS стал второй латвийской командой после "Вентспилса", которая вышла в основной этап Лиги Европы UEFA. Курземскому клубу это удалось в сезоне 2009/2010, однако он больше не существует.

Два года назад RFS участвовал в основном этапе Лиги конференций UEFA, третьего по значимости клубного турнира Европы.

36 команд основного этапа играют матчи с восемью разными соперниками, встречаясь с двумя командами из каждой из четырех корзин.

Восемь лучших команд основного этапа обеспечивают себе места в 1/8 финала, команды, занявшие 9–24-е места, сыграют в первом раунде плей-офф, а для остальных участников сезон еврокубков завершится. Такой формат Лиги Европы UEFA проводится впервые, заменив традиционный групповой этап.

Финал Лиги Европы UEFA пройдет 25 мая в испанском городе Бильбао.

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