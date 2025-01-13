На латвийском ТВ скоро стартует новый сезон шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"), давая возможность заглянуть в жизнь известных людей, куда обычно доступ посторонним закрыт. В 12-м сезоне шоу зрителей ждет несколько сюрпризов, а также возвращение эпатажных Ольги и Каспарса Камбалы.
Семейство Камбалы возвращается в шоу Slavenības. Bez filtra
В этом сезоне к шоу присоединится очаровательная певица Диона Лиепиня. О своем разводе расскажет бывший военный Давидс Круминьш и мать его будущего ребенка Арнита Олиня, откроют свои тайны певица Элина Глузунова, поэтесса Магоне Лиедескална, а также другие известные в Латвии люди.
Самая эпатажная пара латвийского шоу-бизнеса, чета Камбал, возвращаются в шоу
Неординарная пара, уже доказавшая в предыдущих сезонах шоу, что их жизнь полна разнообразных событий, удивит зрителей своей энергией, откровенностью и постоянным стремлением к новым приключениям. Прошло два года с тех пор, как пара покинула шоу, за это время Ольга и Каспарс пережили серьезный кризис в отношениях, который едва не привел к разводу. Кризис удалось преодолеть? На слуху ли еще скандал с "чухной"? Все простили и забыли?
Очаровательная певица Диона Лиепиня работает над личностным ростом
Молодая и амбициозная певица Диона Лиепиня признается, что она — эмоциональное создание. Эмоции Дионы всегда и при любых обстоятельствах женственны и многогранны, что телезрители могли видеть и в трэвел-шоу "Четверо на чемоданах", где певица не скрывала своих чувств и мыслей по отношению к светской даме Элите Драке, даже позволив несколько резких слов. С приходом нового года Диона решила перезагрузиться и начать все заново — смена места жительства, новый альбом, погружение в суровые джунгли музыки, умение контролировать эмоции, чувства и принципы, которые часто приходится ломать. Удастся ли ей это?
Военный Давидс Круминьш и мать его будущего ребенка Арнита Олиня раскроют всю правду о своем громком разводе
Осенью прошлого года Давидс Круминьш и Арнита Олинья с улыбками на лицах говорили о своем совместном будущем, свадьбе и будущем ребенке в шоу "Знаменитости. Без фильтра". Что ж, их пути разошлись, что вызвало противоречивые дискуссии в публичном пространстве. Раскол во мнениях усилился после публичных заявлений Давидса о том, что в разводе виновата сама Арнита. Какова реальность и что каждая сторона может сказать по этому поводу?
Пламя любви вновь зажглось в сердце Магоне Лиедескалны
Ветеран шоу Магоне Лиедескална начнет новый сезон с шокирующих новостей, даже самые ярые фанаты не ожидали такого поворота событий! Ни для кого не секрет, что бывший возлюбленный женщины и отец ее сына Вентис Витолс вновь вошел в ее жизнь, чему Магоне очень рада. Однако за радостным фасадом скрываются и серьезные сомнения. Действительно ли мужчина изменился? Так ли чисты его намерения, как кажется на первый взгляд? Скоро ли прозвучат свадебные колокола?
Певица Элина Глузунова планирует пополнение семьи
Отношения Элины и Артема Глузунова можно сравнить с американскими горками. Прошлым летом их любовь подверглась серьезному испытанию, когда певица закрутила страстный роман со скандальным Ником Эндзиньшем. Что ж, они оба это пережили, но ссоры и резкие слова по-прежнему остаются для пары повседневным явлением. Элина не скрывает, что хотела бы еще одного ребенка и полна решимости усердно работать над этим. Улучшит ли появление в семье ребенка отношения пары, и сделает ли Артем наконец предложение Элине? Правда, юридически он все еще женат на другой женщине...
Неловкие вопросы и шокирующие ответы - Катрине Василевска заглянет в жизнь отечественных знаменитостей
Также в новом сезоне шоу создатель цифрового контента Катрине Василевска приедет в гости к латвийским знаменитостям и выяснит, что сейчас самое актуальное в их жизни. Она будет присутствовать при самых важных и ярких событиях, позволяя зрителям получить ответы на вопросы, которые интересуют каждого! Катрине пригласит на беседу таких знаменитостей, как хоккеист Каспарс Даугавиньш, инфлюенсер Елена Караджан, поп-звезда Диана Пирагс и другие. В этом сезоне ведущая также отправится за пределы столицы, посетив латвийские регионы. А также также расскажет о своей личной жизни, взяв телезрителей с собой в семейные поездки по США и Мексике!
Следите за перипетиями личной жизни участников с 20 января, с понедельника по четверг, в 19:20 на STV Pirmā.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!