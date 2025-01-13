Семейство Камбалы возвращается в шоу Slavenības. Bez filtra

Военный Давидс Круминьш и мать его будущего ребенка Арнита Олиня раскроют всю правду о своем громком разводе

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Осенью прошлого года Давидс Круминьш и Арнита Олинья с улыбками на лицах говорили о своем совместном будущем, свадьбе и будущем ребенке в шоу "Знаменитости. Без фильтра". Что ж, их пути разошлись, что вызвало противоречивые дискуссии в публичном пространстве. Раскол во мнениях усилился после публичных заявлений Давидса о том, что в разводе виновата сама Арнита. Какова реальность и что каждая сторона может сказать по этому поводу?

Пламя любви вновь зажглось в сердце Магоне Лиедескалны

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Ветеран шоу Магоне Лиедескална начнет новый сезон с шокирующих новостей, даже самые ярые фанаты не ожидали такого поворота событий! Ни для кого не секрет, что бывший возлюбленный женщины и отец ее сына Вентис Витолс вновь вошел в ее жизнь, чему Магоне очень рада. Однако за радостным фасадом скрываются и серьезные сомнения. Действительно ли мужчина изменился? Так ли чисты его намерения, как кажется на первый взгляд? Скоро ли прозвучат свадебные колокола?

Певица Элина Глузунова планирует пополнение семьи

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