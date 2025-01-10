Давид Круминьш и Арнита Олиня обвинили друг друга в насилии

8 января военный офицер Давид Круминьш опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором можно увидеть Арниту Олиню, мать его будущего ребенка. На кадрах видна разрушенная комната, а также запечатлено, как Арнита неоднократно бьет и пинает Давида. Посуда тоже летает по комнате. Позже Давид удалил это видео.

Фото: davids_krumins/Instagram

Давид комментирует видео так: "Я никогда не поднимал руку на женщину, и еще в начале отношений я сказал Арните: если ты поднимешь на меня руку, я встану и уйду. Я считаю, что использование физической силы с любой стороны недопустимо. Когда женщина беременеет, она понимает, что ничего не случится, и начинает переходить все границы. Как бы вы поступили в такой ситуации?".

Но у Арниты другая версия произошедшего. В интервью 1188.lv она поясняет, что не видно, что происходило до и после записи этого видео: "Это видео было сделано в тот момент, когда он проснулся утром и сказал, что ему все равно, как и куда, но мне с ребенком нужно убраться. Он сказал, что наш ребенок ему тоже не нужен. На улице шел снег, он просто сказал мне убираться. Я в этот момент начала психовать.

После ссоры он меня душил, тянул за волосы. Это он не снимал, и никто этого не видел и не увидит.

Он все еще угрожает, что уничтожит меня, потому что он тоже будет участвовать в "Знаменитости. Без фильтра". Он угрожал забрать моего ребенка. Он жестокий. Я боялась об этом говорить, потому что не знаю, как он исказит информацию", - комментирует Арнита Олиня.

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