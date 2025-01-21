"Самый яркий цветок отцветает быстрее, чем все остальные. Так не должно быть, но, к сожалению, так происходит. Ты был самым мудрым братом, лучшим другом и самым оранжевым из праздников. Ты всегда будешь жить в своей музыке. Мы тебя любим, Speis!" - говорится в сообщении.

В минувшие выходные Oranžās brīvdienas были удостоены премии "Золотой микрофон", победив с альбомом Ārā в категории "Лучший рок-, панк-рок- или метал-альбом".

Выпуском этого альбома 24 марта 2024 года группа отметила 24 года своего существования.

Группа была основана в 2000 году в Кулдиге. Музыканты выступали на крупнейших музыкальных фестивалях и в клубах Латвии, а также регулярно гастролировали за рубежом - во Франции, Германии, Нидерландах, Бельгии и других странах.

TVNET GRUPA выражает глубочайшие соболезнования близким артиста и почитателям его таланта.

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