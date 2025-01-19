ФОТО "Золотой микрофон 2025": Триумф Криса Ноя и бурные овации мультфильму "Поток"

Во время торжественной церемонии "Золотой микрофон" зрителей радовали самые разные музыкальные выступления с участием более чем 100 артистов.

В программе были как сольные номера под фортепиано, так и масштабные постановки с участием танцоров. Председатель жюри "Золотой микрофон 2025" Янис Жилде во время церемонии подчеркнул: "Латвия - музыкальная сверхдержава, просто остальной мир пока этого не заметил".

Прямую трансляцию можно было увидеть на канале TV3, а позднее ее можно будет посмотреть и на платформе TV3 Play.

Галерея: Вручение премии "Золотой микрофон 2025" в Латвийском Национальном театре

Золотые статуэтки за вклад в музыку Латвии получили многолетний режиссер Латвийского телевидения, автор бесчисленных музыкальных передач и концертов Светлана Рудзите, а также Тия Аузиня - душа и продюсер легендарного фестиваля музыкантов и их семей Bildes, отвечавшая и за творческую, и за практическую сторону проекта.