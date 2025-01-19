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ФОТО "Золотой микрофон 2025": Триумф Криса Ноя и бурные овации мультфильму "Поток"

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Музыкант и исполнитель Крис Ной
Музыкант и исполнитель Крис Ной Фото: Ritvars Stankevičs

На праздничной церемонии Латвийской музыкальной премии "Золотой микрофон 2025", состоявшейся 18 января в здании Латвийского Национального театра, были объявлены 20 лауреатов в 19 категориях. В ходе мероприятия жюри и представители разных сфер - поэзии и литературы, рекламы, дизайна и других областей - комментировали успехи музыкантов.

Во время торжественной церемонии "Золотой микрофон" зрителей радовали самые разные музыкальные выступления с участием более чем 100 артистов.

В программе были как сольные номера под фортепиано, так и масштабные постановки с участием танцоров. Председатель жюри "Золотой микрофон 2025" Янис Жилде во время церемонии подчеркнул: "Латвия - музыкальная сверхдержава, просто остальной мир пока этого не заметил".

Прямую трансляцию можно было увидеть на канале TV3, а позднее ее можно будет посмотреть и на платформе TV3 Play.

Галерея: Вручение премии "Золотой микрофон 2025" в Латвийском Национальном театре

Золотые статуэтки за вклад в музыку Латвии получили многолетний режиссер Латвийского телевидения, автор бесчисленных музыкальных передач и концертов Светлана Рудзите, а также Тия Аузиня - душа и продюсер легендарного фестиваля музыкантов и их семей Bildes, отвечавшая и за творческую, и за практическую сторону проекта.

Получая награду за лучший радиохит 2024 года, музыкант Крис Ной отметил: "Радио все еще живо... Без радио музыкант точно не оказался бы там, где я сейчас". Именно Крис Ной оказался самым щедро награжденным артистом вечера: его альбом Atvadas nav skumjas, ja zinām, ka drīz tiksimies признан жюри "Альбомом года". Также он получил награду за "Продюсера года" (разделив это звание с коллегой Кристофером Харрисом) и "Золотой микрофон" в категории "Лучший поп или поп-рок альбом". Наконец, песню Криса Ноя Nomodā признали лучшей композицией.

Лучший джазовый альбо

Toms Rudzinskis Quartet - Interception

Лучший альбом электронной или танцевальной музыки

7Synths – Singularity

Получая премию за лучший альбом электронной или танцевальной музыки, музыкант под псевдонимом 7Synths процитировал ушедшего на этой неделе из жизни американского кинорежиссера Дэвида Линча: "Музыка так же чудесна, как вода, огонь и воздух".

Лучший хип-хоп альбом

Wiesulis & sangvn – En Prise  

Лучший альтернативный, инди или экспериментальный альбом

Nielslens Lielsliens un Vija Moore – Negaidīti varoņi  

Лучший альбом в категории кросс-жанр или инструментальная музык

Саундтрек к анимационному фильму "Поток" - Гинтс Зилбалодис, Рихард Залюпе, музыканты Sinfonietta Rīga, Гунтис Кузма, Янис Пориетис, Даце Залите-Зилберте. За наградой вышел продюсер фильма Матис Кажа, которого зал приветствовал бурными овациями стоя. Однако сам Кажа скромно признался, что к музыке фильма он не имеет никакого отношения.

Лучший альбом в стиле традиционного поп или кантри

Мартиньш Кантерс – Vēstulēs 

Лучший музыкальный альбом для детей

Детская вокальная студия Элины Грузнини Siguldiņa, Янис Шипкевиц (вокал, клавиши), Анрийс Гринберг (ударные), Валтерс Спруджс (бас) –​ Dienas darbi  

Лучший поп или поп-рок альбом

Крис Ной – Atvadas nav skumjas, ja zinām, ka drīz tiksimies  

Лучший рок, панк-рок или метал-альбом

Oranžās Brīvdienas – Ārā  

Лучший фолк или world music альбо

Этногруппа OGAS OK, LAIME! 

Лучший классический или вокальный альбо

Хор Латвийского радио – Angele Dei  

Лучшая песн

Крис Ной – Nomodā 

Комментируя пять финалистов в категории "Лучшая песня", поэт и литературовед Ивар Штейнбергс отметил: "У Wiesulis с точки зрения художественных приемов происходит больше всего. У Криса Ноя песня получается очень воздушной. А у Эмилии в тексте еще раз подтверждается, что "сердце" - самое употребляемое существительное в латышской поэзии".

Лучший дебютный альбом

galeniex – Vernisāža  

Глава жюри Янис Жилде, говоря о номинантах в категории "Лучший дебютный альбом", подчеркнул: "В этом году дебютанты представляют очень широкий спектр жанров. Это дает надежду, что в ближайшие годы латвийская поп-музыка окажется в надежных руках".

Лучший видеокли

"STABS" – "Sfinksa treniņtērpā", режиссеры Тина Зариня и Элиза Йордане.

Лучшая концертная видеозапись

"No Rajona līdz Arēnai" – Озолс, биг-бенд Латвийского Радио, Riga Gospel Choir, Том Пойшс, Рудолф Данилиевичс, Каспар Визулис, Ритварс Гароза, Dj Pm to Am, Артис Орубс, Prusax, rolands če, xantikvariāts, Hotte, Steps, Edavārdi, Dons, Gustavo и другие приглашенные музыканты, режиссер Роланд Рекке.

Лучший дизайн альбом

"DJ Krankenwagen" – Lēnā palīdzība, автор дизайна Патриция Круминя

Принимая награду, Патриция Круминя сказала: "Я хотела бы пожелать каждому дизайнеру иметь таких музыкантов, которые о нем заботятся. Ведь искусство и музыка связаны".

Организатором Zelta Mikrofons выступает ассоциация Latvijas Skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju apvienība (LaMPA), при поддержке Министерства культуры.

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