На праздничной церемонии Латвийской музыкальной премии "Золотой микрофон 2025", состоявшейся 18 января в здании Латвийского Национального театра, были объявлены 20 лауреатов в 19 категориях. В ходе мероприятия жюри и представители разных сфер - поэзии и литературы, рекламы, дизайна и других областей - комментировали успехи музыкантов.
ФОТО ⟩ "Золотой микрофон 2025": Триумф Криса Ноя и бурные овации мультфильму "Поток"
Во время торжественной церемонии "Золотой микрофон" зрителей радовали самые разные музыкальные выступления с участием более чем 100 артистов.
В программе были как сольные номера под фортепиано, так и масштабные постановки с участием танцоров. Председатель жюри "Золотой микрофон 2025" Янис Жилде во время церемонии подчеркнул: "Латвия - музыкальная сверхдержава, просто остальной мир пока этого не заметил".
Прямую трансляцию можно было увидеть на канале TV3, а позднее ее можно будет посмотреть и на платформе TV3 Play.
Галерея: Вручение премии "Золотой микрофон 2025" в Латвийском Национальном театре
Золотые статуэтки за вклад в музыку Латвии получили многолетний режиссер Латвийского телевидения, автор бесчисленных музыкальных передач и концертов Светлана Рудзите, а также Тия Аузиня - душа и продюсер легендарного фестиваля музыкантов и их семей Bildes, отвечавшая и за творческую, и за практическую сторону проекта.
Получая награду за лучший радиохит 2024 года, музыкант Крис Ной отметил: "Радио все еще живо... Без радио музыкант точно не оказался бы там, где я сейчас". Именно Крис Ной оказался самым щедро награжденным артистом вечера: его альбом Atvadas nav skumjas, ja zinām, ka drīz tiksimies признан жюри "Альбомом года". Также он получил награду за "Продюсера года" (разделив это звание с коллегой Кристофером Харрисом) и "Золотой микрофон" в категории "Лучший поп или поп-рок альбом". Наконец, песню Криса Ноя Nomodā признали лучшей композицией.
Лучший джазовый альбо
Toms Rudzinskis Quartet - Interception
Лучший альбом электронной или танцевальной музыки
7Synths – Singularity
Получая премию за лучший альбом электронной или танцевальной музыки, музыкант под псевдонимом 7Synths процитировал ушедшего на этой неделе из жизни американского кинорежиссера Дэвида Линча: "Музыка так же чудесна, как вода, огонь и воздух".
Лучший хип-хоп альбом
Wiesulis & sangvn – En Prise
Лучший альтернативный, инди или экспериментальный альбом
Nielslens Lielsliens un Vija Moore – Negaidīti varoņi
Лучший альбом в категории кросс-жанр или инструментальная музык
Саундтрек к анимационному фильму "Поток" - Гинтс Зилбалодис, Рихард Залюпе, музыканты Sinfonietta Rīga, Гунтис Кузма, Янис Пориетис, Даце Залите-Зилберте. За наградой вышел продюсер фильма Матис Кажа, которого зал приветствовал бурными овациями стоя. Однако сам Кажа скромно признался, что к музыке фильма он не имеет никакого отношения.
Лучший альбом в стиле традиционного поп или кантри
Мартиньш Кантерс – Vēstulēs
Лучший музыкальный альбом для детей
Детская вокальная студия Элины Грузнини Siguldiņa, Янис Шипкевиц (вокал, клавиши), Анрийс Гринберг (ударные), Валтерс Спруджс (бас) – Dienas darbi
Лучший поп или поп-рок альбом
Крис Ной – Atvadas nav skumjas, ja zinām, ka drīz tiksimies
Лучший рок, панк-рок или метал-альбом
Oranžās Brīvdienas – Ārā
Лучший фолк или world music альбо
Этногруппа OGAS – OK, LAIME!
Лучший классический или вокальный альбо
Хор Латвийского радио – Angele Dei
Лучшая песн
Крис Ной – Nomodā
Комментируя пять финалистов в категории "Лучшая песня", поэт и литературовед Ивар Штейнбергс отметил: "У Wiesulis с точки зрения художественных приемов происходит больше всего. У Криса Ноя песня получается очень воздушной. А у Эмилии в тексте еще раз подтверждается, что "сердце" - самое употребляемое существительное в латышской поэзии".
Лучший дебютный альбом
galeniex – Vernisāža
Глава жюри Янис Жилде, говоря о номинантах в категории "Лучший дебютный альбом", подчеркнул: "В этом году дебютанты представляют очень широкий спектр жанров. Это дает надежду, что в ближайшие годы латвийская поп-музыка окажется в надежных руках".
Лучший видеокли
"STABS" – "Sfinksa treniņtērpā", режиссеры Тина Зариня и Элиза Йордане.
Лучшая концертная видеозапись
"No Rajona līdz Arēnai" – Озолс, биг-бенд Латвийского Радио, Riga Gospel Choir, Том Пойшс, Рудолф Данилиевичс, Каспар Визулис, Ритварс Гароза, Dj Pm to Am, Артис Орубс, Prusax, rolands če, xantikvariāts, Hotte, Steps, Edavārdi, Dons, Gustavo и другие приглашенные музыканты, режиссер Роланд Рекке.
Лучший дизайн альбом
"DJ Krankenwagen" – Lēnā palīdzība, автор дизайна Патриция Круминя
Принимая награду, Патриция Круминя сказала: "Я хотела бы пожелать каждому дизайнеру иметь таких музыкантов, которые о нем заботятся. Ведь искусство и музыка связаны".
Организатором Zelta Mikrofons выступает ассоциация Latvijas Skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju apvienība (LaMPA), при поддержке Министерства культуры.
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