Правоохранительные органы в целом справились с нидерландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Арманд Рукс Латвийскому радио.
Начальник Госполиции прокомментировал реакцию стражей порядка на футбольных хулиганов
Он сообщил, что полиция возбудила уголовный процесс по факту повреждения имущества и хулиганства.
Начальник полиции добавил, что, судя по полученной утром информации, серьезного ущерба не нанесено, но есть некоторые детали, которые необходимо уточнить.
Рукс добавил, что присутствовал на стадионе во время матча и давал необходимые инструкции, в том числе и перед матчем.
Видео: Армия фанатов "Аякса" у памятника Свободы
Шеф полиции сказал, что нет ничего проще, чем направить батальон специального назначения с дубинками в толпу и сдерживать людей. По его мнению, это был бы неправильный подход.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов старались сбалансировать свои действия. "Хотя нарушения есть, но беспорядков не было", - сказал Рукс.
"Мы оценивали возможные последствия. Мы не хотим войти в историю футбола как страна, которая подавляет абсолютно все. Люди отмечали футбольный праздник. Речь идет об ущербе, о том, как они себя вели. Разбитая витрина, физические проявления в отношении того или иного человека - это совсем другое дело", - сказал начальник Госполиции.
В то же время он отметил, что надо будет подумать, как готовиться в дальнейшем, так как ожидаются и другие игры.
"Вопрос и к обществу, что будем делать в следующий раз - идем со стеками, задерживаем их, осуществляем активные действия или же все-таки отмечаем футбольный праздник и победу", - поинтересовался начальник полиции.
Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.
Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.
Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.
Видео: Мусор у памятника Свободы
По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось прекратить беспорядки.
В Госполиции агентству LETA сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.
По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.
В свою очередь, заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс в социальных сетях выразил недовольство произошедшим, заявив, что "такое неуважение со стороны гостей нашего города к символам нашего государства недопустимо" и что "ответственные лица должны быть наказаны".
Еще более резким в социальных сетях был депутат Сейма Янис Домбрава, грубо назвавший фанатов "Аякса" и потребовавший от министров внутренних дел и обороны "принять меры".
Рижская дума общается с Государственной полицией по поводу ситуации. Ратниекс пишет, что запросит объяснения, почему Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция не справились с ситуацией и что будет предпринято в подобных случаях в будущем.
До сих пор неизвестно, был ли нанесен какой-либо ущерб памятнику Свободы. Тем временем городские службы Риги уже ночью приступили к уборке, поскольку после болельщиков "Аякса" у памятника Свободы остался большой беспорядок.
Мэр Риги Вилнис Кирсис пообещал, что "за ущерб, нанесенный памятнику Свободы, придется заплатить", потому что "большой футбол в Риге - это здорово, но хулиганство под прикрытием этого события недопустимо".
Напомним, латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.
Матч прошел на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.