Начальник Госполиции прокомментировал реакцию стражей порядка на футбольных хулиганов

В то же время он отметил, что надо будет подумать, как готовиться в дальнейшем, так как ожидаются и другие игры.

"Вопрос и к обществу, что будем делать в следующий раз - идем со стеками, задерживаем их, осуществляем активные действия или же все-таки отмечаем футбольный праздник и победу", - поинтересовался начальник полиции.

Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.

Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.

Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.

Видео: Мусор у памятника Свободы

По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось прекратить беспорядки.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.

По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.