Все три министра подчеркнули, что мониторинг электросетей ведется постоянно и вовлеченные стороны готовы к возможным провокациям, но при этом литовский министр указал на вероятность развертывания дезинформационных кампаний.

На встрече также обсуждалось дальнейшее сотрудничество стран с целью укрепления и поддержания безопасности электроэнергетической сети. Все три министра сошлись во мнении, что в будущем приоритетом станет укрепление безопасности. В этой же связи при проектировании новых электросетей надо думать не только о защите, но и о возможности как можно скорее восстановить работу инфраструктуры в случае возможных повреждений, добавили должностные лица.

Кроме того, министры отметили, что синхронизация с европейской электросетью не должна особо влиять на цены на электроэнергию.

По словам Алендер, цена электроэнергии, скорее всего, будет слегка колебаться в связи с отключением, но в целом это не должно повлиять на ситуацию на рынке электроэнергии. Расходы домохозяйств в этой связи могут вырасти примерно на один евро в месяц, пояснила она.

Как сообщалось, с 7 по 9 февраля этого года запланировано отключение энергосистемы Балтии от объединенной энергосистемы России, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединение к единой европейской электросети.

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