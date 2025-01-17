Синхронизация с европейской энергосетью - самый амбициозный проект по обеспечению энергетической независимости и региональной безопасности, который совместно реализуют операторы Балтийской системы электропередачи.

Процесс подключения к европейской сети начнется 8 февраля 2025 года и продлится до 9 февраля.

KEM поясняет, что февраль - подходящее время для перехода, так как в это время в регионе увеличивается производство электроэнергии. Кроме того, февраль менее подвержен влиянию плохой погоды. Срок действия текущего контракта БРЭЛЛ истекает 7 февраля.

При подключении к европейской сети перебоев с электроэнергией не ожидается, подчеркивает KEM. Министерство отмечает, что балтийские операторы сделали значительные инвестиции в свои системы передачи электроэнергии, чтобы максимально повысить надежность поставок. Это включает в себя строительство и обновление интерконнекторов и внутристрановых линий, а также установку синхронных компенсаторов и батарей для обеспечения стабильности и непрерывности работы сети.