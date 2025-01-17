В связи с запланированным на 8 и 9 февраля отключением стран Балтии от российской энергосистемы БРЭЛЛ и подключением к общеевропейской сети перебоев в подаче электроэнергии не ожидается, сообщает Министерство климата и энергетики (KEM).
Перебоев с электричеством при подключении к европейской энергосистеме не ожидается
Синхронизация с европейской энергосетью - самый амбициозный проект по обеспечению энергетической независимости и региональной безопасности, который совместно реализуют операторы Балтийской системы электропередачи.
Процесс подключения к европейской сети начнется 8 февраля 2025 года и продлится до 9 февраля.
KEM поясняет, что февраль - подходящее время для перехода, так как в это время в регионе увеличивается производство электроэнергии. Кроме того, февраль менее подвержен влиянию плохой погоды. Срок действия текущего контракта БРЭЛЛ истекает 7 февраля.
При подключении к европейской сети перебоев с электроэнергией не ожидается, подчеркивает KEM. Министерство отмечает, что балтийские операторы сделали значительные инвестиции в свои системы передачи электроэнергии, чтобы максимально повысить надежность поставок. Это включает в себя строительство и обновление интерконнекторов и внутристрановых линий, а также установку синхронных компенсаторов и батарей для обеспечения стабильности и непрерывности работы сети.
В то же время KEM отмечает, что полностью исключить перебои невозможно, так как синхронизация - технически сложный процесс, а отключения возможны при любых обстоятельствах. Они могут быть вызваны как внешними воздействиями, например, бурей, так и технологическими сбоями в системах передачи электроэнергии в Латвии или соседних странах.
Вероятность отключения электроэнергии из-за синхронизации не намного выше, чем при обычном отключении, например, из-за повреждений, вызванных неблагоприятными погодными условиями, подчеркивает министерство.
KEM также отметило, что влияние синхронизации на цены на электроэнергию относительно невелико, поскольку основными факторами, определяющими цены в странах Балтии, являются внутренняя генерация, цены на топливные ресурсы, погодные условия и наличие сетевой инфраструктуры. Эти факторы остаются неизменными в течение всего года.
Министр климата и энергетики Каспар Мелнис напомнил, что синхронизация направлена на то, чтобы Латвия могла поддерживать и контролировать сеть электроснабжения, обеспечивать стабильность и не зависеть от действий соседей.
"В сложных геополитических обстоятельствах уязвимость общества выше, и чем ближе к сроку реализации проекта синхронизации, тем чаще мы сталкиваемся с недостоверной информацией", - отметил то же время министр.
Он призвал общественность критически оценивать информацию и не поддаваться на эмоциональные, необоснованные заявления, не распространять непроверенные сообщения, а также следить за информацией на сайтах KEM и компании Augstsprieguma tīkls.
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