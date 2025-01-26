Видео Швеция арестовала судно, подозреваемое в саботаже кабеля LVRTC

Премьер-министр Эвика Силиня также заверила, что инцидент не скажется на латвийских пользователях. Кроме того, она рассказала, что, поскольку ущерб был обнаружен в экономической зоне Швеции, она связалась с премьер-министрами Швеции и стран Балтии. Силиня отметила, что в связи с сотрудничеством со Швецией и НАТО было запрошено участие в расследовании шведской береговой охраны.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

В свою очередь министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис на вопрос о том, насколько вероятно задержать судно, которое может быть виновно в инциденте с кабелем, ответил, что латвийские власти смогут сделать это, пока судно находится в территориальных водах Латвии, но за их пределами это будет не так просто.

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