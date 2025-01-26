Шведские власти в воскресенье, 26 января, арестовали судно по подозрению в саботаже на волоконно-оптическом кабеле в Балтийском море, сообщила шведская прокуратура.
Видео ⟩ Швеция арестовала судно, подозреваемое в саботаже кабеля LVRTC
Прокуроры начали расследование "саботажа при отягчающих обстоятельствах" после повреждения подводного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию, говорится в сообщении.
На сайте MarineTraffic можно увидеть судно, которое за последние 24 часа проследовало из России и южной части Балтийского моря в сторону Дании, а затем изменило свой маршрут в сторону архипелага Карлскруны. Поблизости также находится судно шведской береговой охраны.
Пресс-секретарь береговой охраны Маттиас Линдхольм подтвердил шведскому телеканалу SVT, что служба действительно там находится, но отказался рассказать подробнее о том, что они делают.
Как ранее сообщалось, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пообещал, что его страна "соответствующими ресурсами окажет содействие в усилиях по расследованию предполагаемого инцидента".
Подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье. Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.
Премьер-министр Эвика Силиня также заверила, что инцидент не скажется на латвийских пользователях. Кроме того, она рассказала, что, поскольку ущерб был обнаружен в экономической зоне Швеции, она связалась с премьер-министрами Швеции и стран Балтии. Силиня отметила, что в связи с сотрудничеством со Швецией и НАТО было запрошено участие в расследовании шведской береговой охраны.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
В свою очередь министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис на вопрос о том, насколько вероятно задержать судно, которое может быть виновно в инциденте с кабелем, ответил, что латвийские власти смогут сделать это, пока судно находится в территориальных водах Латвии, но за их пределами это будет не так просто.
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