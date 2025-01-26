Международное морское право - достаточно сложная вещь, поэтому для задержания судна, которое может быть причастно к повреждению латвийского подводного волоконно-оптического кабеля в Балтийском море, необходима совместная и четкая позиция НАТО, заявил агентству LETA министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.
Видео ⟩ Глава МВД: Чтобы задержать судно в связи с повреждением кабеля, нужна согласованная позиция НАТО
На вопрос о том, насколько вероятно задержать судно, которое может быть виновно в инциденте с кабелем Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), министр ответил, что латвийские власти смогут сделать это, пока судно находится в территориальных водах Латвии, но за их пределами это будет не так просто.
Для этого необходимо выработать общую и четкую позицию НАТО, поскольку в международных водах находится множество кораблей под флагами самых разных стран. В то же время министр напомнил, что
недавно после аналогичного инцидента в Балтийском море Финляндии удалось задержать танкер российского "теневого флота" Eagle S, так как он вошел в финские территориальные воды.
Хотя командующий ВМС Латвии Марис Поленцс сообщил журналистам, что в воскресенье ВМС осмотрели судно Michalis San, находившееся рядом с кабелем, министр не стал комментировать, есть ли у латвийской полиции в рамках уголовного дела конкретные подозрения в отношении этого или другого судна.
Министр сообщил, что латвийская полиция находится на связи со своими иностранными коллегами и сделает все возможное, чтобы осмотреть место повреждения и установить обстоятельства нанесения ущерба.
Козловскис также напомнил, что после предыдущих инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры НАТО в начале января объявила о новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море. В то же время глава МВД отметил, что, как и в случае с охраной сухопутных границ, невозможно поставить на якорь по патрульному судну на каждом километре. Вместо этого страны Альянса должны совместно сосредоточиться на развертывании различных технологий для скорейшего обнаружения угроз безопасности или повреждений, подчеркнул министр.
Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с инцидентом выразила "полную солидарность" со странами Балтийского моря.
"Устойчивость и безопасность нашей критически важной инфраструктуры являются приоритетом", - подчеркнула глава Еврокомиссии.
В связи с участившимися в Балтийском море инцидентами, связанными с повреждением инфраструктуры, которые западные политики считают частью гибридной войны со стороны России, фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия вместе с глобальными партнерами обязалась улучшить обнаружение, предотвращение и устранение подобных повреждений.
Как ранее сообщалось, подводный волоконно-оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) в Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье.
Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс - Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.
Премьер-министр Эвика Силиня также заверила, что инцидент не скажется на латвийских пользователях.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения кабеля.
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