Видео Глава МВД: Чтобы задержать судно в связи с повреждением кабеля, нужна согласованная позиция НАТО

Козловскис также напомнил, что после предыдущих инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры НАТО в начале января объявила о новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море. В то же время глава МВД отметил, что, как и в случае с охраной сухопутных границ, невозможно поставить на якорь по патрульному судну на каждом километре. Вместо этого страны Альянса должны совместно сосредоточиться на развертывании различных технологий для скорейшего обнаружения угроз безопасности или повреждений, подчеркнул министр.

Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с инцидентом выразила "полную солидарность" со странами Балтийского моря.

"Устойчивость и безопасность нашей критически важной инфраструктуры являются приоритетом", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

В связи с участившимися в Балтийском море инцидентами, связанными с повреждением инфраструктуры, которые западные политики считают частью гибридной войны со стороны России, фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия вместе с глобальными партнерами обязалась улучшить обнаружение, предотвращение и устранение подобных повреждений.

Как ранее сообщалось, подводный волоконно-оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) в Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье.

Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс - Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.

Премьер-министр Эвика Силиня также заверила, что инцидент не скажется на латвийских пользователях.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения кабеля.

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