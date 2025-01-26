Национальные вооруженные силы (НВС) идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению подводного кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) в Балтийском море, сообщили агентству LETA в вооруженных силах.
Обнаружено судно, которое могло повредить подводный кабель LVRTC
Военно-морские силы НВС направили патрульный корабль для проверки судна, которое, возможно, причастно к инциденту.
Центр морских операций провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля и обнаружил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии.
Также НВС проинформировали о происшествии союзников по НАТО, включая Швецию, и обмениваются информацией по инциденту.
После созванного главой правительства Эвикой Силиней совещания командующий ВМС Марис Поленцс сообщил журналистам, что в сотрудничестве с LVRTC с учетом участившихся инцидентов с кабелями в Балтийском море уже ранее был разработан план действий в подобных ситуациях. В море круглосуточно дежурит корабль ВМС, который после получения информации о повреждении кабеля был немедленно направлен для проверки находящегося в непосредственной близости судна Michalis san.
Было установлено, что судно направляется в Россию и ожидает разрешения от агента, чтобы продолжить путь. "Мы не обнаружили никаких подозрительных действий на борту, никаких повреждений якоря и продолжаем анализировать движение других судов в этом районе", - сказал Поленцс.
Согласно публично доступной информации, сухогруз Michalis san ходит под флагом Мальты.
Как сообщалось, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в В Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье.
Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.
В сотрудничестве с партнерами LVRTC провел тестирование системы. "На данный момент есть основания полагать, что кабель значительно поврежден и повреждения вызваны внешним воздействием", - заявила руководитель отдела корпоративной коммуникации LVRTC Винета Спругайне.
LVRTC проинформировал о повреждении соответствующие органы.
Как отметила Спругайне, с учетом того, что кабель находится на глубине более 50 метров, характер повреждений можно будет установить только после начала ремонтных работ. Центр уже начал переговоры с иностранной компанией, которая может технически обеспечить ремонт кабеля. Работы начнутся, как только будет достигнута договоренность о выходе ремонтного судна в море.
Повреждение кабеля LVRTC - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.
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