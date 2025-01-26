Видео В Госполиции рассказали, по каким статьям заведено уголовное дело о повреждении кабеля LVRTC

Дело возбуждено по двум статьям Уголовного закона: "Умышленное уничтожение и повреждение имущества" и "Умышленное уничтожение и повреждение электрической сети, сети электронных коммуникаций общего пользования".

При этом Рукс не исключил, что в будущем могут появиться дополнительные квалификации.

В настоящее время полиция в рамках расследования совместно с прокуратурой запустила механизмы правового сотрудничества с иностранными партнерами.

Как ранее сообщалось, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье.

Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.

Премьер-министр Эвика Силиня также заверила, что инцидент не скажется на латвийских пользователях.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

В воскресенье днем стало известно, что Национальные вооруженные силы (НВС) идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению кабеля. Для проверки этого судна направлен патрульный корабль.

Повреждение кабеля LVRTC - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.

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