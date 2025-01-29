Полиция призывает предъявить обвинение в сексуальных домогательствах бывшему преподавателю JVLMA

Свидетельские показания указывают на то, насколько авторитарным был преподаватель в общении со студентами, фактически занимая "монопольное" положение в музыкальной сфере.

По его мнению, каждый студент зависел от него не только в учебе, но и в других аспектах.

Будучи одним из самых влиятельных музыкантов в данной сфере, он занимался организацией и проведением различных музыкальных проектов и мероприятий как в Латвии, так и в других странах Балтии.

Учитывая это, как нынешние, так и бывшие студенты JVLMA, которые участвовали в этих мероприятиях, фактически находились в зависимости от конкретного преподавателя.

Также установлено, что, занимая руководящие должности и осознавая свою власть и влияние, преподаватель завоевывал доверие студентов и добивался их почти полного психологического подчинения. Он выстраивал с учащимися подчиненные отношения, в которых они полностью ему доверяли, подчинялись и становились психологически зависимыми.

В этих условиях, используя их полное доверие и подчинение, он совершал в отношении них различные сексуальные действия против их воли. Студентки боялись кому-либо пожаловаться и рассказать о случившемся.

59-летний преподаватель JVLMA был признан подозреваемым в совершении вышеупомянутых преступлений. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета на определенную профессиональную деятельность, лишив его права работать в учебном заведении.

В ходе досудебного расследования были собраны доказательства, достаточные для привлечения подозреваемого к ответственности по части первой статьи 159 и части первой статьи 160 Уголовного закона.

24 января этого года уголовное дело было передано в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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