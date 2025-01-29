Как стало известно агентству LETA, Государственная полиция призвала прокуратуру предъявить обвинение бывшему преподавателю Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) и заведующему кафедрой старинной музыки Марису Купчсу в сексуальном насилии в отношении студенток.
Полиция призывает предъявить обвинение в сексуальных домогательствах бывшему преподавателю JVLMA
8 марта 2024 года передача Kultūršoks на Латвийском телевидении подготовила сюжет о сексуальных домогательствах в JVLMA, в котором были опрошены 7 женщин.
Лица, давшие интервью, пожелали остаться анонимными и попросили не разглашать информацию, позволяющую их идентифицировать. Информация, озвученная в передаче Kultūršoks, вызвала широкий общественный резонанс.
Вскоре после этого, 13 марта 2024 года, Государственная полиция получила заявление ректора JVLMA с просьбой оценить сведения, изложенные в передаче, и незамедлительно начала ведомственную проверку. Хотя у полиции есть информация как минимум о пяти студентках, которые могли пострадать от преступлений сексуального характера, лишь две из них согласились сотрудничать с правоохранительными органами. Кроме того, было установлено, что одна из студенток подвергалась насилию в течение долгого времени - 10 лет.
Уже на первоначальном этапе полиция получила данные, указывающие на возможное совершение преступления, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. В ходе досудебного расследования были проведены многочисленные процессуальные и следственные действия, допросы, опросы, направленные на закрепление полученных сведений в рамках уголовного процесса. В целом в рамках дела были получены показания более чем 60 человек.
Свидетельские показания указывают на то, насколько авторитарным был преподаватель в общении со студентами, фактически занимая "монопольное" положение в музыкальной сфере.
По его мнению, каждый студент зависел от него не только в учебе, но и в других аспектах.
Будучи одним из самых влиятельных музыкантов в данной сфере, он занимался организацией и проведением различных музыкальных проектов и мероприятий как в Латвии, так и в других странах Балтии.
Учитывая это, как нынешние, так и бывшие студенты JVLMA, которые участвовали в этих мероприятиях, фактически находились в зависимости от конкретного преподавателя.
Также установлено, что, занимая руководящие должности и осознавая свою власть и влияние, преподаватель завоевывал доверие студентов и добивался их почти полного психологического подчинения. Он выстраивал с учащимися подчиненные отношения, в которых они полностью ему доверяли, подчинялись и становились психологически зависимыми.
В этих условиях, используя их полное доверие и подчинение, он совершал в отношении них различные сексуальные действия против их воли. Студентки боялись кому-либо пожаловаться и рассказать о случившемся.
59-летний преподаватель JVLMA был признан подозреваемым в совершении вышеупомянутых преступлений. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета на определенную профессиональную деятельность, лишив его права работать в учебном заведении.
В ходе досудебного расследования были собраны доказательства, достаточные для привлечения подозреваемого к ответственности по части первой статьи 159 и части первой статьи 160 Уголовного закона.
24 января этого года уголовное дело было передано в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования.
Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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