Обвиненный в домогательствах экс-педагог JVLMA через суд хочет вернуться в академию

Купчс был уволен после того, как студенты начали сообщать о сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии. Теперь он требует восстановления на работе и денежной компенсации.

Его интересы в суде представляет адвокат Андрис Екабсонс. По его словам, их требование - признать прекращение трудовых отношений незаконным и восстановить Купчса на работе. В качестве компенсации тот требует выплатить невыплаченную зарплату.

В данном судопроизводстве спор идет о том, является ли решение Госполиции о запрете Купчсу занимать свои должности достаточным основанием для прекращения трудовых правоотношений, указала представитель академии Даце Тейце.

На прошлой неделе Рижский городской суд отклонил иск против Музыкальной академии еще одного бывшего преподавателя и экс-заведующего другой кафедрой Роланда Кронлакса. Он также пытался оспорить увольнение.

Как сообщалось, в марте полиция возбудила уголовное дело в связи с опубликованной информацией о возможных домогательствах к студенткам со стороны преподавателей академии.

Программа Латвийского телевидения Kultūršoks получила показания семи студенток JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны некоторых преподавателей.

Информация, доступная программе, показывает, что как минимум на одного лектора поступило несколько жалоб. Одним из преподавателей, который, возможно, перешел границы в общении со студентками, был Купчс.

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